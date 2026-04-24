A Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legfontosabb emberének számító Dimitrijev szerint a német katonai fejlesztésekről szóló híradások és nemzetközi hozzáállás a második világháborúval kapcsolatban is kérdéseket vet fel. A Financial Times angol lap ugyanis azzal a címmel hozott le egy véleménycikket, amelyben „a német katonai hatalom diadalmas visszatéréséről” írnak.

A második világháború történetét tekintve ki gondolt volna egy ilyen brit főcímet?

– vetette fel a kérdést a politikai vezető.

Berlin az orosz fenyegetés hatására a katonai fejlesztések felgyorsítása mellett foglalt állást, és 2039-re az európai kontinens legerősebb fegyveres testületévé válnának.

