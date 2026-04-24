Ritka felvétel bukkant elő: eddig nem látott taktikával lendült akcióba az ukránok legendás An-28-asa

A videón egy An–28-as repülőgép látható, amint a SkyFall vállalat által fejlesztett P1-SUN elfogó drónokat indítja. A gép szárnyai alatt legalább három-három felfüggesztési pont található. Így egyetlen bevetésen akár hat elfogó drónt is képes magával vinni. Az An–28-ast optikai rendszerrel is felszerelték, amelynek segítségével a személyzet vizuálisan azonosíthatja a közeledő célpontokat az elfogók indítása előtt. Ez a megoldás ráadásul jóval költséghatékonyabb a hagyományos légiharc-rakétáknál.

A felvételeken más elfogórendszerek tesztjei is feltűnnek. Köztük láthatók az amerikai gyártmányú Merops drónok is, amelyeket szintén aktívan vizsgálnak Ukrajnában a drónelhárítási képességek bővítésének részeként.

Az An–28-as repülőgépek Sahed-elhárító platformként való alkalmazásáról először 2025 februárjában érkeztek hírek.

A korábbi felvételek tanúsága szerint a személyzet egy fedélzeti M134 Minigun géppuskával is tüzet nyitott a légi célpontokra.

️The legendary civilian Ukrainian An-28, modified into a "Shahed hunter" with over 150 confirmed kills, has now been adapted to launch interceptor drones in flight.

A rendelkezésre álló információk szerint földi radarirányítók vezetik a repülőgépet azokba a körzetekbe, ahol az orosz drónokat észlelik. A személyzetnek ezt követően vizuálisan kell azonosítania a célpontokat, gyakran éjszakai körülmények között. A bevetéseket megfigyelő francia újságírók arról számoltak be, hogy

egyes An–28-as repülőgépek legénysége civil önkéntesekből áll, akik így támogatják az ukrán légvédelmet.

Az An–28-as eredetileg a kijevi Antonov Tervezőirodában kifejlesztett könnyű, kéthajtóműves légcsavaros repülőgép, amelyet rövid távú személy- és teherszállításra terveztek. Később Lengyelországban, a PZL Mielec gyárban került sorozatgyártásba. A típus modernizált változatai a mai napig szolgálatban állnak világszerte. Ukrajna az elfogó drónok távirányítású, nagy hatótávolságú alkalmazásával stratégiai léptékű váltást hajtott végre a légvédelmében.

