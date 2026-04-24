Ritka felvétel bukkant elő: eddig nem látott taktikával lendült akcióba az ukránok legendás An-28-asa

A videón egy An–28-as repülőgép látható, amint a SkyFall vállalat által fejlesztett P1-SUN elfogó drónokat indítja. A gép szárnyai alatt legalább három-három felfüggesztési pont található. Így egyetlen bevetésen akár hat elfogó drónt is képes magával vinni. Az An–28-ast optikai rendszerrel is felszerelték, amelynek segítségével a személyzet vizuálisan azonosíthatja a közeledő célpontokat az elfogók indítása előtt. Ez a megoldás ráadásul jóval költséghatékonyabb a hagyományos légiharc-rakétáknál.
A felvételeken más elfogórendszerek tesztjei is feltűnnek. Köztük láthatók az amerikai gyártmányú Merops drónok is, amelyeket szintén aktívan vizsgálnak Ukrajnában a drónelhárítási képességek bővítésének részeként.
Az An–28-as repülőgépek Sahed-elhárító platformként való alkalmazásáról először 2025 februárjában érkeztek hírek.
A korábbi felvételek tanúsága szerint a személyzet egy fedélzeti M134 Minigun géppuskával is tüzet nyitott a légi célpontokra.
️The legendary civilian Ukrainian An-28, modified into a “Shahed hunter” with over 150 confirmed kills, has now been adapted to launch interceptor drones in flight. pic.twitter.com/aAv3by9gLA https://t.co/aAv3by9gLA— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) April 23, 2026
A rendelkezésre álló információk szerint földi radarirányítók vezetik a repülőgépet azokba a körzetekbe, ahol az orosz drónokat észlelik. A személyzetnek ezt követően vizuálisan kell azonosítania a célpontokat, gyakran éjszakai körülmények között. A bevetéseket megfigyelő francia újságírók arról számoltak be, hogy
egyes An–28-as repülőgépek legénysége civil önkéntesekből áll, akik így támogatják az ukrán légvédelmet.
Az An–28-as eredetileg a kijevi Antonov Tervezőirodában kifejlesztett könnyű, kéthajtóműves légcsavaros repülőgép, amelyet rövid távú személy- és teherszállításra terveztek. Később Lengyelországban, a PZL Mielec gyárban került sorozatgyártásba. A típus modernizált változatai a mai napig szolgálatban állnak világszerte. Ukrajna az elfogó drónok távirányítású, nagy hatótávolságú alkalmazásával stratégiai léptékű váltást hajtott végre a légvédelmében.
Címlapkép forrása: Getty Images
Bejelentett két új minisztert Magyar Péter
Megvan, ki teheti rendbe a MÁV-ot.
A vezetői vakság kora: szoftverlicencek osztogatásával nem lesz AI-natív a vállalatod
A kudarc oka legtöbbször az elavult szervezeti struktúra
Kiszivárogtak Trump háborús tervei: szintet lép az Egyesült Államok, pusztító csapás érheti az ellenséges államot
Amerika készül a háború folytatására.
Történelmi áttörés jöhet a rettegett betegség elleni harcban, de vannak aggasztó jelek
Évi 600 ezer halálozás köthető a betegséghez.
Óriási galibát okozott egy MI-generált kép, a készítőt letartóztatták
Azt mondta, csak viccelt.
Nagy meglepetést okozott az SAP, ugrik az árfolyam
A felhő üzletág húzza a bevételeket.
2020 májusa óta nem jött ilyen rossz hír Németországból
Romlik a hangulat.
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
Rekordmagasságban a lakásárak: Egy év alatt közel negyedével drágultak az ingatlanok Magyarországon
Az MNB friss adatai szerint a magyarországi lakásárak 2025 utolsó negyedévében közel negyedével magasabbak voltak, mint egy évvel korábban - ez az egyik legmagasabb éves növekedési ütem az
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.
Új szintre lépett az invázió Magyarországon: a legtöbb ember nem is tud róla
Vezetjük biológiai inváziós világranglistát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!