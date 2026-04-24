  • Megjelenítés
Rossz előérzetei vannak Donald Tusknak: lehet, hogy csak papíron létezik a NATO?
Globál

Portfolio
Donald Tusk lengyel miniszterelnök a Financial Times-nak nyilatkozva megkérdőjelezte, hogy az Egyesült Államok hűséges lesz-e a NATO azon kötelezettségvállalásához, hogy egy orosz támadás esetén megvédi Európát, és sürgette az EU-t, hogy „valódi szövetséggé” váljon a kontinens védelmében.

Tusk szerint Európa

legnagyobb, legfontosabb kérdése az, hogy az Egyesült Államok kész-e olyan lojálisnak lenni, mint ahogyan azt a NATO-szerződéseinkben leírják.

A lengyel miniszterelnök egyben figyelmeztetett, hogy Oroszország „hónapokon belül” megtámadhatja a szövetség valamelyik tagját.

Az egész keleti szárny, a szomszédaink ... az a kérdés, hogy a NATO még mindig olyan szervezet-e, amely politikailag és logisztikailag is készen áll-e arra, hogy reagáljon, például Oroszországgal szemben, ha megpróbálnak támadni

Még több Globál

Hónapokig eltitkolta betegségét Netanjahu: kiderült, miért hallgatott a műtétjéről

Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Orosz zsoldosbrigádok inváziójáról tart az európai vezető - Az igazi veszély a háború után jöhet

– jelentette ki Tusk.   

A lengyel kormányfő azt mondta, szeretné hinni, hogy a kollektív védelemről szóló 5-ös NATO-cikkely még mindig érvényes, de időnként kételyei vannak azzal kapcsolatban, hogy a gyakorlatban is így lenne-e.

Tusk azt a példát hozta fel, amikor tavaly szeptemberben mintegy 20 orosz drón sértette meg a lengyel légteret, és egyes NATO-szövetségesek vonakodtak támadásnak tekinteni. A szövetség végül vadászgépeket küldött, amelyek néhány drónt lelőttek, ami 2022 óta az első közvetlen összecsapás volt a NATO és orosz eszközök között.

Nem volt könnyű meggyőznöm a NATO-partnereinket arról, hogy ez nem véletlen incidens volt, hanem egy jól megtervezett és előkészített provokáció Lengyelország ellen. Néhány kollégánknak sokkal könnyebb volt úgy tenni, mintha semmi sem történt volna

– fogalmazott Tusk.

A lengyel miniszterelnök a magyar választásokról is beszélt. Azt mondta, amíg Orbán Viktor hivatalban volt, addig nem volt „közvetlen kapcsolat Budapesttel” a védelem terén. Magyar Péter megválasztásával azonban Magyarország

minden bizonnyal sokkal jobb együttműködő partner lesz, ha a védelemről és az Oroszországhoz való hozzáállásáról van szó

– jegyezte meg.

Kapcsolódó cikkünk

„Végre nincsenek oroszok a teremben” – Hatalmas megkönnyebbülést hozott a magyar választás eredménye

Donald Tusk kimondta Magyar Péterről azt, amit sokan nem akartak hallani az uniós csúcson

Címlapkép forrása: Byron Smith/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az új oktatási miniszter
Ezt hagyta Orbán Viktor kormánya Magyar Péterékre: megvan a magyarázat a brutális költségvetési hiányra
Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility