Történelmi fordulat: évtizedes semlegesség után megnyithatja területét a NATO atomfegyverei előtt Oroszország szomszédja

A jogszabálymódosítás - ha elfogadja a parmanent - lehetővé tenné a nukleáris fegyverek behozatalát, tranzitját, karbantartását és tárolását Finnország területén.

A törvénymódosítások nyomán a NATO nukleáris fegyvereket hordozó repülőgépei beléphetnének a finn légtérbe. A fegyverszállítmányok pedig szabadon áthaladhatnának az ország területén.

A védelmi tárca szerint a lépés célja a jogi akadályok felszámolása Finnország védelmi képességeinek erősítésével és a teljes körű NATO-tagság érvényesítése érdekében. Nincs arról információ, hogy a következő lépés az atomfegyverek tartós befogadása lenne.

A hatályos finn jogszabályok jelenleg szigorúan tiltanak minden, atomfegyverekkel kapcsolatos tevékenységet. Ezeket a rendelkezéseket még az 1980-as években vezették be. Céljuk az volt, hogy megnyugtassák a Szovjetuniót, és elérjék, hogy Finnország, mint akkor még semleges állam, kimaradjon a hidegháborús fegyverkezési versenyből. A NATO-csatlakozás óta azonban ez az atomfegyvermentes státusz megnehezítette a szövetségen belüli közös tervezést és a hadgyakorlatokat.