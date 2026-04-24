Trump és Netanjahu nagyon nem erre készült: úgy néz ki, a lehető legrosszabb forgatókönyv valósul meg Iránban

Irán vezetői és lakossága is összezárt az amerikai és izraeli támadás hatására – állítja ezt a katari Al-Dzsazíra teheráni tudósítója, Tohid Aszadi.

Aszadi ezt értelemszerűen nem kutatásokra és statisztikákra alapozza, hiszen Iránban ilyesmi nem készül, viszont azt írja: jól megfigyelhető, hogy egyszerre számos iráni vezető írta ki közösségi oldalára, hogy a nemzet egységben van – nincsenek sem szélsőséges, sem mértékelt érdekkörök Irán érén.

A posztok vélhetően annak hatására születtek, hogy az elmúlt napokban több amerikai lap is írt arról, hogy Iránban lényegében hatalmi harcot vívnak a forradalmi gárdához köthető iszlám radikális vezetők és a polgári vezetők, akiket elsősorban az elnök és belső köre képvisel.

Tohid Aszadi azt írja: az üzenetek a forradalmi gárda hírportáljain is megjelentek, egyértelműen Trumpnak címezve.

A tudósító szerint ezek az üzenetek nemcsak a politikai vezetők, hanem a nép és a politikai vezetők közti egységet is mutatni hivatottak.

Viszonylag megosztott társadalomról volt szó a háború előtt [Iránban], de most tömeges megmozdulások vannak a nagyvárosokban, az emberek politikai üzeneteket kiabálnak, zászlókat cipelnek, nemzeti érzelmeket fejeznek ki, a politikai vezetés támogatása mellett”

– osztja meg élményeit a teheráni tudósító.

A beszámoló jól láthatóan empirikus megfigyelésen, egyéni élményeken alapul, de más forrásból is egyértelműen tudható: az Irán elleni amerikai-izraeli támadás egyik fő célja volt, hogy a vezetéssel való leszámolás után népfelkelést robbantsanak ki, remélhetőleg elérve ezzel egy mérsékeltebb államberendezkedés hatalmora kerülését az országban. Ez nyilvánvalóan elmaradt és nem is valószínű, hogy megtörténik, most, a tűzszünet alatt sincs jele érdemi államellenes megmozdulásoknak.

