Vajon mitől tud zavartalan maradni a kínai export növekedése?

Ding Lei, egy sencseni chipkereskedelmi vállalat beszerzési vezetője, jó évet zár. Cége többek között IGBT-ket – az elektromos áram szabályozására szolgáló tranzisztortípusok egyik típusa – is forgalmaz. Ügyfelei között találunk spanyol motorkerékpár-gyártókat, romániai ipari vállalatokat, valamint délkelet-ázsiai partnereket. Az értékesítési kilátásokkal kapcsolatos optimizmusa teljesen érthető. 2026 első három hónapjában Kína tranzisztor-exportja dollárban kifejezve 26%-kal nőtt a 2025-ös azonos időszakhoz képest.

Tavaly ilyenkor, miután Donald Trump „felszabadulás napja” néven vámokat vetett ki barátra és ellenfélre egyaránt, a kínai árukra vonatkozó vám egy időre 145%-ra ugrott. (Az amerikai Legfelsőbb Bíróság februári döntése nyomán a vámok – legalábbis egyelőre – minden esetben 10%-ra csökkentek.)

Sokan azt feltételezték, hogy Kína kereskedelme visszaesik, ehelyett azonban 2025 végére minden várakozást felülmúlt. Kína rekordot jelentő 1,2 billió dolláros kereskedelmi többletet ért el, exportja pedig 3.800 milliárd dollárra emelkedett.

2026 első három hónapjában az export folytatta káprázatos teljesítményét: az előző év azonos időszakához képest 14,7%-kal nőtt.

