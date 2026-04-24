Váratlan bejelentést tett az Egyesült Államok: hosszú évek után újra meghívták Oroszországot a világ egyik legfontosabb találkozójára

Az amerikai külügyminisztérium közleményében leszögezte, hogy Trump „egyértelművé tette: Oroszország minden G20-as találkozón szívesen látott vendég”. Ezzel párhuzamosan Washington egy eredményes csúcstalálkozó megszervezésére összpontosít. Egy névtelenséget kérő kormányzati tisztviselő megerősítette, hogy

Oroszország a G20 tagjaként a miniszteri szintű egyeztetésekre és a vezetői csúcsra egyaránt meghívást kap.

Oroszország 2019 óta nem képviseltette magát személyesen a G20-csúcstalálkozókon. Ennek oka eleinte a koronavírus-járvány, majd a 2022-es Ukrajna elleni invázió volt. Szintén akadályozta a részvételt a Nemzetközi Büntetőbíróság által Putyin ellen háborús bűnök vádjával kiadott elfogatóparancs. A fórum éves csúcstalálkozója a legfontosabb globális kérdések megvitatására szolgál. A testület a világ tizenkilenc legnagyobb gazdaságát, valamint az Európai Uniót és az Afrikai Uniót tömöríti.

Az orosz fél csütörtökön jelezte, hogy tudomásuk van a meghívásról, de Putyin részvétele egyelőre nem eldöntött. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, hogy Oroszország eddig minden csúcstalálkozón „a megfelelő szinten” képviseltette magát. Hozzátette, hogy a részvétel formájáról a rendezvény közeledtével hoznak döntést.

