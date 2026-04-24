Váratlan fordulat: úgy néz ki, folytatódnak a béketárgyalások – Fellélegezhet a világ
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter várhatóan a mai nap Iszlámábádba érkezik, folytatódnak a béketárgyalások az Egyesült Államokkal – írta meg az Al-Arabija pakisztáni kormányzati források alapján.

A Reuters közben arról ír: az Egyesült Államok is elkezdte szervezni a részvételt, egy „logisztikai és biztonsági csapat” már a pakisztáni fővárosban van.

Azt nem tudni, Washington részéről ki megy majd a tárgyalásra, az előző delegációt JD Vance alelnök vezette, ez a tárgyalás most várhatóan alacsonyabb szinten fog zajlani.

Az előző tárgyalás április 11-én volt, szintén Pakisztánban.

Címlapkép forrása: Jacquelyn Martin - Pool/Getty Images

