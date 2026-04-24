„Végre nincsenek oroszok a teremben” – Hatalmas megkönnyebbülést hozott a magyar választás eredménye
Donald Tusk lengyel miniszterelnök újságíróknak elmondta, hogy a pénteki ciprusi EU-csúcstalálkozón „hatalmas megkönnyebbülés” uralkodik a vezetők körében, mert „évek óta először nincsenek oroszok a teremben” – írja a Politico.

Tusk később az X-en is posztolt az európai uniós tagállami vezetők csúcstalálkozójáról, ahol azt írta:

Az Európai Tanács ülése. Évek óta először nincsenek oroszok a teremben. Hatalmas megkönnyebbülés.

A lengyel kormányfő ezzel nyilvánvalóan Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökre utalt, akit többször is oroszpártisággal vádolt, és aki már nem vett részt a mostani csúcstalálkozón.

Tusk április 12-én az elsők között üdvözölte a magyar választások eredményét és gratulált Magyar Péternek, mondván, győzelmének jobban örül, mit ő maga.

A lengyel miniszterelnök a csúcson türelemre intette kollégáit a Tisza Párttal kapcsolatban, mondván, nehéz helyzetet örökölt, Magyarország pedig konzervatívabb a legtöbb uniós tagállamnál.

Tusk a csúcson arról is beszélt, hogy a magyar választások eredménye azt bizonyította, „a demokraták nem vesztesek”. Szerinte a lengyel, román, moldovai és magyar választások is azt bizonyítják, hogy van jövője Európának, a demokráciának és a jogállamnak.

Címlapkép forrása: Byron Smith/Getty Images

