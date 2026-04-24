„Végre nincsenek oroszok a teremben” – Hatalmas megkönnyebbülést hozott a magyar választás eredménye

Tusk később az X-en is posztolt az európai uniós tagállami vezetők csúcstalálkozójáról, ahol azt írta:

Az Európai Tanács ülése. Évek óta először nincsenek oroszok a teremben. Hatalmas megkönnyebbülés.

European Council meeting. For the first time in years there are no Russians in the room. Huge relief. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 24, 2026

A lengyel kormányfő ezzel nyilvánvalóan Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökre utalt, akit többször is oroszpártisággal vádolt, és aki már nem vett részt a mostani csúcstalálkozón.

Tusk április 12-én az elsők között üdvözölte a magyar választások eredményét és gratulált Magyar Péternek, mondván, győzelmének jobban örül, mit ő maga.

A lengyel miniszterelnök a csúcson türelemre intette kollégáit a Tisza Párttal kapcsolatban, mondván, nehéz helyzetet örökölt, Magyarország pedig konzervatívabb a legtöbb uniós tagállamnál.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 24. Donald Tusk kimondta Magyar Péterről azt, amit sokan nem akartak hallani az uniós csúcson

Tusk a csúcson arról is beszélt, hogy a magyar választások eredménye azt bizonyította, „a demokraták nem vesztesek”. Szerinte a lengyel, román, moldovai és magyar választások is azt bizonyítják, hogy van jövője Európának, a demokráciának és a jogállamnak.

A magyar-lengyel kapcsolatok várható alakulásáról ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

