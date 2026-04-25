Állami szintű kibertámadás érhette a közkedvelt alkalmazást – Oroszország határozottan reagált a vádakra

A német kormány szerint Oroszország állhat az ország magas rangú politikusait, diplomatáit, katonatisztjeit és újságíróit célzó adathalász támadások mögött – közölték kormányzati források a Reuters hírügynökséggel.

A német belföldi hírszerzés (BfV) és a kiberbiztonsági hivatal (BSI) idén már figyelmeztetett az üzenetküldő alkalmazások felhasználóit érő támadásokra. A hatóságok szerint ezeket az akciókat valószínűleg állami hátterű szereplők hajtják végre.

A német szövetségi ügyészség pénteken közölte, hogy április közepe óta nyomoznak a Signal üzenetküldő alkalmazás felhasználóit célzó adathalász kampányok ügyében.

További részleteket azonban egyelőre nem árultak el.

Moszkva továbbra is határozottan tagadja, hogy más országok ellen irányuló kibertámadásokat hajtana végre.

