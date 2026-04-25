Eluralkodott a politikai káosz Magyarország szomszédjában – Pont az nevethet a végén, akitől a legjobban tartottak

Kormányválság alakult ki Romániában: a legnagyobb frakcióval rendelkező volt kormánypárt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön távoztak a kabinetből, a jövő héten pedig bizalmatlansági indítványt kezdeményeznek a most már kisebbségi kormányt vezető Ilie Bolojan miniszterelnök ellen. A kormányválság igazi nyertese a legnagyobb ellenzéki erő, a szélsőjobboldali AUR és vezetője, George Simion lehet.

Folyamatos politikai válság

Romániában 2024 vége óta lényegében konstans politikai válság van. Az év november 24-én tartottak elnökválasztást, melynek első fordulójában meglepetésre egy a politikán kívülről érkező jelölt, a szélsőjobboldali Călin Georgescu győzött. Az első forduló eredményét azonban még a második forduló előtt az alkotmánybíróság megsemmisítette, mivel hírszerzési információk szerint Georgescu sikerét aktív orosz támogatásnak köszönhette. 2025 májusában aztán megismételt államfőválasztást tartottak, amelynek második fordulójában a centrista Nicușor Dan akkori bukaresti főpolgármester és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetője, George Simion mérkőzött meg egymással. Dan végül 53,6 – 46,4 arányban győzte le ellenfelét, és lett Románia elnöke.

Nicușor Dan és George Simion elnökjelölti vitája 2025. május 8-án. Forrás: Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images

A román alkotmányos rendszer félelnöki jellegű rendszer, ahol az államfőnek fontos jogkörei vannak elsősorban a kül- és védelempolitikában, például ő képviseli az országot az Európai Tanácsban vagy a NATO-csúcsokon. Azonban a rendszer parlamentáris ága is erős, a belpolitika irányítása elsősorban a kormány kezében van. Romániában legutóbb 2024. december 1-jén tartottak parlamenti választásokat, de az új kormány csak 2025 júniusában tudott megalakulni, már az elnökválasztást követően. Nicușor Dan nem a legtöbb mandátummal rendelkező párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) soraiból választott miniszterelnököt, hanem a választásokon mindössze 13 százalékos eredménnyel harmadik, a neve ellenére inkább konzervatív Nemzeti Liberális Pártból (PNL), méghozzá Ilie Bolojant, aki korábban a Szenátus elnöke, majd ebbéli tisztségében az interregnumban ideiglenes államfő volt.

Az új kormány mögött lényegében egy kényszerkoalíció állt, amelyben az összes, 2019 előtt alapított és még pályán lévő párt részt vett, így a hagyományosan két legerősebb párt, a PSD és a PNL, a 2015-ben alapított liberális Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), továbbá a nemzetiségi képviselők. Mellettük 2024-ben egyharmadnyi mandátumot szerzett az AUR és két belőle kivált, kisebb és radikálisabb formáció, az SOS Romania és a Fiatal Emberek Pártja (POT).

A koalíció leggyengébb láncszeme a PSD volt, amely eddig a legtöbb időt töltötte hatalomban Romániában, de szavazóinak egy jelentős részét mára elveszítette, bár 2024-ben még így is a legnagyobb frakciót alapíthatta meg.

A hajdan szebb napokat látott párt egy olyan koalícióban vett részt másodhegedűsként, amelynek ő volt a legnagyobb ereje, ami már eleve kódolta a konfliktusokat. Nem meglepő ezek után, hogy mikor a Bolojan-kormány megszorító intézkedéseket lett volna kénytelen elfogadni, kenyértörésre került a sor.

Ilie Bolojan román miniszterelnök Friedrich Merz német kancellárral Berlinben 2026. január 28-án. Forrás: Clemens Bilan - Pool/Getty Images

A PSD borította a koalíciót

Hétfőn a párttagság 97,7 százaléka egy online szavazáson megszavazta, hogy a PSD vonja meg a bizalmat Bolojantól, amire még aznap sor is került. Az államfő által vezetett szerdai tárgyalások kudarca után aztán csütörtökön a kormány PSD-s miniszterei lemondtak posztjukról – helyükbe a megmaradt koalíciós pártok politikusai kerülnek.

A PSD azt is bejelentette, hogy a jövő héten bizalmatlansági indítványt kezdeményez Ilie Bolojan ellen. A most már második legnagyobb ellenzéki párt vezetője, Simion azt mondta, pártja nem teheti meg, hogy ne szavazzon meg egy ilyen indítványt. Bolojan viszont tartja magát ahhoz, hogy egy kisebbségi kormány élén is hivatalban maradna, a PSD-vel pedig többet nem tart elképzelhetőnek egy koalíciót.

A kormányválság legnagyobb nyertese George Simion lehet, akinek a pártja jelenleg magasan vezeti a népszerűségi listát.

A Politico több közvélemény-kutatást összesítő listája (poll of polls) szerint az AUR 35 százalékkal első, míg nagyon lemaradva követi a PSD 20, a PNL 15, az USR 11, az RMDSZ pedig 5 százalékkal. Egy esetleges előrehozott választáson azonban ez még nem eredményezne többséget Simion pártja számára, és egyelőre kétséges, hogy a hagyományos pártok bármelyike koalícióra lépne-e vele.

Simion a maga részéről jelezte, bárkivel hajlandó tárgyalni már most is, aki elfogadja feltételeit, a képviselők számának csökkentését, illetve a pártoknak járó állami támogatások megvágását. Azonban az AUR-vezér maga is azt mondta, nem tartja valószínűnek, hogy a többi párt belemenne a feltételeibe, és arra számít, hogy három-négy hónapon belül előrehozott választások lesznek.

Nagyon nem hiányzik most Romániának a politikai válság

Előrehozott választások megtartására azonban csak akkor kerülhet sor, ha a parlament legalább két kormányalakítási kérelmet elutasít, továbbá az első kérelem benyújtását követő 60 napon belül nem szavaz bizalmat a kijelölt kormányfőnek. Nicușor Dan államfő maga is elutasította az előrehozott választások gondolatát, mondván, a pártok jelenlegi támogatottsága alapján egy új választás nem hozna érdemben más erőviszonyokat, és ugyanazok az emberek ülnének tárgyalóasztalhoz, akik eddig is, az ország viszont hónapokat vesztene.

Márpedig Románia számára most nagyon nem hiányozna egy elhúzódó politikai válság.

Nicusor Dan román elnök Ilie Bolojannal nyilatkozni készül a bukaresti államfői hivatalban, a Cotroceni-palotában 2025. június 20-án, miután a politikust megbízta kormányalakítással. MTI/EPA/Robert Ghement

Keleti szomszédunk tavaly GDP-arányosan 7,9 százalékos költségvetési hiányt produkált, ami a legmagasabb hiány volt az Európai Unióban, és a Bolojan-kormány által megkezdett kiigazítások ellenére továbbra is nagyon magas. A vezető hitelminősítők még éppen befektetésre ajánlott kategóriában tartják Romániát, de további leminősítésekkel már „bóvli” kategóriába kerülhet az ország. A legtöbb elemző idénre még 0,5 százalékpontos GDP-növekedést sem vár, és egy elhúzódó politikai válság akár recesszióba is taszíthatja a román gazdaságot. Ráadásul az uniós védelmi hitel, a SAFE egy részéhez, illetve az uniós helyreállítási alap (RRF) pénzeinek egy részéhez való hozzájutás is veszélybe kerülhet egy instabil politikai helyzetben. A gazdasági helyzet tehát minél gyorsabban a kormányválság megoldásáért kiált.

