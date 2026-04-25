Hiába jönnek az amerikai tárgyalók, Irán nem tárgyal közvetlenül az Egyesült Államokkal

Az Egyesült Államok tárgyalói ugyan elindulnak Pakisztánba, hogy újabb kört tartsanak az iráni féllel, de a helyzet alapvetően már most feszült. Irán ugyanis világossá tette, hogy
nem tervez közvetlen tárgyalásokat az amerikaiakkal,
és a saját álláspontját inkább Pakisztánon keresztül juttatná el Washingtonhoz.
Ez azt jelenti, hogy miközben formálisan zajlanak az egyeztetések, valójában továbbra sincs valódi párbeszéd a két fél között. Az iráni külügyminiszter már megérkezett Iszlámábádba, az amerikai delegáció pedig úton van, de a kommunikáció inkább közvetett csatornákon keresztül történhet.
A háttérben egy elhúzódó, már kilenc hete tartó konfliktus áll, amely több ezer áldozatot követelt, és komolyan megrázta a globális piacokat. Irán lényegében lezárta a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok pedig blokkolja az iráni olajexportot, ami az energiaárakat többéves csúcsra emelte.
Bár Donald Trump szerint Irán készülhet egy ajánlattal, amely közelebb viheti a feleket a megállapodáshoz, egyelőre nem világos, hogy ez milyen formában történhet meg, ha közvetlen tárgyalás nincs. A mostani helyzet inkább arról szól, hogy a felek próbálnak nyomást gyakorolni egymásra, miközben a diplomácia csak közvetett módon működik.
A feszültséget jól jelzi a Hormuzi-szoros forgalma is, amely gyakorlatilag leállt, az elmúlt napban mindössze néhány hajó haladt át rajta, szemben a korábbi napi több mint száz forgalommal. Ez tovább növeli a bizonytalanságot, és egyre nagyobb kockázatot jelent a világgazdaság számára.
Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images
