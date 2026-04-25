Hiába jönnek az amerikai tárgyalók, Irán nem tárgyal közvetlenül az Egyesült Államokkal
Hiába jönnek az amerikai tárgyalók, Irán nem tárgyal közvetlenül az Egyesült Államokkal

Hiába készülnek újabb egyeztetésekre Iszlámábádban, Irán egyértelművé tette, hogy nem hajlandó közvetlenül tárgyalni az Egyesült Államokkal, írja a Reuters.

Az Egyesült Államok tárgyalói ugyan elindulnak Pakisztánba, hogy újabb kört tartsanak az iráni féllel, de a helyzet alapvetően már most feszült. Irán ugyanis világossá tette, hogy

nem tervez közvetlen tárgyalásokat az amerikaiakkal,

és a saját álláspontját inkább Pakisztánon keresztül juttatná el Washingtonhoz.

Ez azt jelenti, hogy miközben formálisan zajlanak az egyeztetések, valójában továbbra sincs valódi párbeszéd a két fél között. Az iráni külügyminiszter már megérkezett Iszlámábádba, az amerikai delegáció pedig úton van, de a kommunikáció inkább közvetett csatornákon keresztül történhet.

A háttérben egy elhúzódó, már kilenc hete tartó konfliktus áll, amely több ezer áldozatot követelt, és komolyan megrázta a globális piacokat. Irán lényegében lezárta a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok pedig blokkolja az iráni olajexportot, ami az energiaárakat többéves csúcsra emelte.

Bár Donald Trump szerint Irán készülhet egy ajánlattal, amely közelebb viheti a feleket a megállapodáshoz, egyelőre nem világos, hogy ez milyen formában történhet meg, ha közvetlen tárgyalás nincs. A mostani helyzet inkább arról szól, hogy a felek próbálnak nyomást gyakorolni egymásra, miközben a diplomácia csak közvetett módon működik.

A feszültséget jól jelzi a Hormuzi-szoros forgalma is, amely gyakorlatilag leállt, az elmúlt napban mindössze néhány hajó haladt át rajta, szemben a korábbi napi több mint száz forgalommal. Ez tovább növeli a bizonytalanságot, és egyre nagyobb kockázatot jelent a világgazdaság számára.

