Kemény üzenetet küldött a pápa, miután az Egyesült Államok kíméletlen döntést hozott a halálbüntetésekről

XIV. Leó pápa azzal a felhívással fordult az emberiséghez egy szombaton nyilvánosságra hozott videóüzenetében, hogy a világon mindenütt töröljék el a halálbüntetést.

Előző nap az amerikai szövetségi igazságügyi minisztérium a halálbüntetés végrehajtásához vezető jogi utak lerövidítéséről és a végrehajtás módjainak bővítéséről szóló intézkedéseket jelentett be.

"Az emberi méltóság még a nagyon súlyos bűncselekmények elkövetése után sem vész el" - mondta a pápa a videóüzenetben, amelyet abból az alkalomból tett közzé, hogy szülőállamában, az egyesült államokbeli Illinois-ban 15 évvel ezelőtt törölték el a halálbüntetést.

XIV. Leó kifejezte támogatását "azok iránt, akik az Egyesült Államokban és világszerte a halálbüntetés eltörléséért küzdenek".

Az Egyesült Államok 50 tagállamából több mint két tucatban engedélyezett a halálbüntetés, bár több helyen már nem hajtják végre.

A pápa videóüzenetét egy nappal azután hozták nyilvánosságra, hogy Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter egyebek mellett azt javasolta, hogy a halálra ítélt bűnözőket a jövőben szövetségi szinten kivégzőosztaggal végezzék ki. Ezenkívül a szövetségi legfőbb ügyészség feladatát is ellátó minisztérium közleménye szerint a jogi előkészítés után azt az utasítást adták a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Hivatalnak (FBP), hogy a halálbüntetés végrehajtásának korábbi eljárásrendje alapján ismét alkalmazza a Biden-kormány idején betiltott pentobarbital hatóanyagot. A további tervek között szerepel a halálra ítélt bűnelkövetők fellebbezési és kegyelmi folyamatának lerövidítése, illetve az eljárás gyorsítása, annak érdekében, hogy a büntetés kiszabása és végrehajtása közötti, általában években mérhető időszak rövidebbé váljon.

