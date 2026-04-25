Kiürültek a fegyverraktárak: évtizedes tabukat döntve jöhet a segítség Amerikának

Több évtizedes hagyományt megtörve Japán úgy döntött, hogy jelentős engedményeket vezet be a fegyverek eladására. Ezzel a keleti katonai hatalom berobbanhat a piacra, máris egy sor ország érdeklődik Tokióban a lehetőségek felé, vásárlások és együttműködések terén is növekedhet a szerepe. A lépés ugyanakkor veszélyek sorával fenyeget, kifejezetten a szomszédos Kína veheti rossz néven az ország belépését a globális fegyverpiacra. A szigetország mégis hosszú évtizedek politikáját felrúgva szakít a pacifizmussal, a geopolitikai realitás már nem kedvezett tovább a gondolkodásnak.

A nagy döntés

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök kormánya 2026 áprilisában felülvizsgálta a „védelmi felszerelések és technológiák átadására vonatkozó három alapelvet”, valamint az exportellenőrzésekre vonatkozó szabályokat. A változtatást a Nemzetbiztonsági Tanács is jóváhagyta, ezzel nagy könnyítést adva az országban gyártott fegyverek külföldi értékesítése előtt. Tokió már korábban elkötelezte magát a fegyverkezés mellett, az ország a védelemre fordított költségvetési források növelését tűzte ki, újabban az exportból is gazdasági hasznot remélnek. A döntés azt jelenti, hogy – a sok szempontból – a világ egyik legmodernebb haditechnológiáját felmutató ország sok évtizedes tabut dönt meg, végleg elfordulnak a pacifista politikától. Eddig öt kategóriában volt lehetséges az eladás, ezek egyike sem a konkrét harci cselekményekhez köthető: mentés, szállítás, figyelmeztető jelzés, megfigyelés és aknamentesítés.

A stratégia megváltozása egyben azt is jelenti, hogy Japán szorosabbra fonja a kapcsolatait több országgal, ezzel diverzifikálnák az ellátási láncot, valamint több országgal védelmi-biztonság együttműködéseket építenének ki.

Japan unveiled its biggest overhaul of defense export rules in decades, scrapping restrictions on overseas arms sales and opening the way for exports of warships, missiles and other weapons https://t.co/XKrcJ1gdox pic.twitter.com/u4NiMQlCHf https://t.co/XKrcJ1gdox — Reuters (@Reuters) April 21, 2026

Ilyenek már most is léteznek, összesen 17 országgal kötöttek korábban védelmi felszerelés- és technológiaátadási megállapodásokat, a fegyvereladás először csak rájuk vonatkozhat.

Koizumi Sindzsiro védelmi miniszter kijelentette, hogy számos ország érdeklődött Tokiónál az esetlegesen megvásárolható fegyverekről. Kifejezetten az indo-csendes-óceáni térség kormányai nyitottak a vásárlásokra, de a közös fejlesztés és gyártás is lehetséges. A feltörekvő területek nagy figyelmet kapnak, ilyenek például a mesterséges intelligencia vagy a kvantumtechnológiák. A lépéstől egyben azt is várja, hogy a regionális biztonsági környezet is javulhat, miközben a japán cégek versenyképessége növekszik.

Sűrűsödő félelem

Az ország döntését a saját szempontjai is alátámasztották, ugyanis Tokióban növekszik a félelem az Egyesült Államok gyártási képességeivel kapcsolatban. A nyugati nagyhatalom jelentős mennyiségű, lassan pótolható csúcsrakétát használt el az elmúlt években a közel-keleti háborúk során, ezek égetően fontosak lennének egy esetleges távol-keleti konfliktus esetén is. Tokió a Pekinggel fennálló súlyos diplomáciai vitái közepette attól tart, hogy a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) megpróbálhatja kihasználni az alkalmat, és támadást indítanak Tajvan megszerzéséért. A kimerült amerikai készleteket igyekeznek a gyártás felpörgetésével pótolni, ugyanakkor ez éveket vehet igénybe.

Ahhoz, hogy elérjük a védelmi erőink számára szükséges hadianyag-készletek szintjét... egyszerűen sokkal jobban együtt kell működnünk a koprodukció és a közös fenntartás terén

– jelentette ki Richard Marles ausztrál védelmi miniszter egy interjúban.

A fejlemények arra utalnak, hogy a korábbi, Egyesült Államok központú szövetségi rendszer átalakul, sokkal inkább hálózatosodik, ennek része lehet Japán lépése is. A politikai bizonytalanságokat (jó példa erre Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan viselkedése), az ellátási lánc sérülékenységeit (ilyen a kínai ritkaföldfém túlhatalom) ezek az országok nagyobb önállóság kiépítésével és diverzifikált védelmi kapcsolati hálóval védenék ki. Az átalakítástól azt várják, hogy a bizonytalanságokat ellenállóbban vészeljék át, kisebb potenciális veszteségek mellett.

Japan is sending senior diplomat Masaaki Kanai to China to ease tensions after Prime Minister Sanae Takaichi suggested that Chinese military action against Taiwan could trigger Japan’s collective self-defense. pic.twitter.com/mZvzz9zn38 https://t.co/mZvzz9zn38 — Clash Report (@clashreport) November 17, 2025

A kínai fenyegetés a fegyvereladásokra is árnyékot vet, ugyanis például a tajvani fegyverértékesítés tovább növelheti a feszültséget. A két hatalom közötti súlyos vita 2025 novemberében robbant ki, éppen a vitatott hovatartozású sziget miatt. Takaicsi Szanae japán miniszterelnök ugyanis kijelentette, hogy a PLA esetleges támadása esetén a saját szuverenitásuk elleni beavatkozásnak kellene értékelniük az inváziót. Ezt követően diplomáciai válság robbant ki, amely egyre inkább biztonsági és gazdasági felütést kap. A helyzet azóta sem rendeződött, ugyanakkor biztosra vehető, hogy az eddigieknél is feszültebb állapot alakulna ki, ha Japán Tajvannak adna el fegyvereket. Erre csekély az esély, ugyanis a Tajpej és Tokió között nem áll fenn hivatalos diplomáciai kapcsolat és hadiipari együttműködés. Ugyanakkor a tavalyi kijelentés akár jogi kiskaput is jelenthet, hogy vész esetén támogatást nyújtson. Kérdéses, hogy miképpen változik a kettős felhasználású termékek (például drónok, fejlett számítástechnika, vegyi anyagok stb.) besorolása.

Nagy lehetőség

A kormányzat döntésére a legfontosabb hadiipari vállalatok azonnal reagáltak, a Japan Steel Works, az IHI és a Mitsubishi Heavy Industries (MHI) is a termelés növelésében és a külföldi terjeszkedésében gondolkodik. Eddig elsősorban a Japán Önvédelmi Erők (Japan Self-Defense Forces – JSDF) kiszolgálására támaszkodtak, újabban késztermékek eladását is engedélyezik. A szigetország a védelmi költségvetés megemelésével számos fejlesztési projektet implikált, a következő években rakétarendszereket adhatnak át. Nem véletlen, hogy az MHI jelentős dolgozói létszámnövelést tervez 2027 márciusáig.

Japán az elmúlt években több szempontból egyre fontosabb szereplővé vált az amerikai fegyverkezési programban:

Gyártanak PAC-3 légvédelmi elfogórakétákat.

Az Egyesült Államok hajógyártási kapacitása nagyon súlyos problémákkal küzd, ezért Washingtonban arra jutottak, hogy szükség lehet más, szövetséges országok bevonására a hatalmas tempóban növekvő kínai hadiflotta ellensúlyozására. Az elképzelésnek fontos pillére lehet a japán és a dél-koreai kapacitások kihasználása, kezdetben a térségi hadihajók karbantartási feladatinál, a későbbiekben ez tovább bővülhet.

Számos további licenszet birtokolnak, ugyanakkor ezek teljes listája nem ismert.

During her visit to the JMOD, NATO Deputy Secretary General @Sekerinska inspected the JASDF Ichigaya Air Defense Unit’s Patriot surface-to-air missile system (PAC‑3) and received briefings on Japan’s security environment by VMOD Kano. We will continue close cooperation with NATO https://t.co/2FFEAUhVqw pic.twitter.com/xcKPkcBNvT https://twitter.com/Sekerinska?ref_src=twsrc%5Etfw — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) March 5, 2026

A japán fegyvergyártási kapacitás növelése az Egyesült Államoknak is jól jöhet, hogy képesek legyenek a saját kimerült készleteiket minél gyorsabban visszatölteni. Tokió már korábban lazított azon a szabályozáson, amely szerint az amerikai fejlesztésű, de helyben gyártott fegyvereket visszaexportálják a nyugati nagyhatalomnak. Az üresedő fegyverraktárak

a nyugati világ számos területén jelentenek egyre égetőbb problémát, ezek feltöltése lehetőséget nyújt a gyors hadiipari fejlődésnek Japánban.

A fegyvereladások kiemelkedő projektje az ausztráliai Mogami-projekt. Canberra összesen 11 darab japán fejlesztésű hadihajó megvásárlására írt alá szerződést, a tervek szerint hármat ezek közül az MHI fog megépíteni. A Nikkei értesülései szerint Ausztrália számára döntő fontossággal bírt a fregatt kiemelkedő lopakodási képessége, a határidők betartása, és a munkaerő-takarékos kialakítás. A legnagyobb kérdést az éles helyzet jelenti, valós harci helyzetben ezeknek a hadihajóknak még nem kell bizonyítaniuk a képességeiket. A két ország együttműködése itt nem állhat meg, a jövőben nagy hatótávolságú rakétákat és drónokat is fejleszthetnek közösen.

Koizumi a következő időszakban a Fülöp-szigetekre és Indonéziába látogat, az együttműködések erősítésére vonatkozó sejtelmes kijelentése egyben már azt is előrevetítheti, hogy itt újabb üzleteket készül megkötni. Japán kifejezetten azokkal az országokkal erősítheti meg a kapcsolatát, melyek tartanak a kínai befolyás növekedésétől, vagy korábban szoros politikai-gazdasági kapcsolatot ápoltak a szigetországgal. Ilyenek lehetnek a Fülöp-szigetek, Ausztrália, az Egyesült Királyság vagy Kanada. A felsorolt hatalmakban az is egyezik, hogy stabil együttműködést építettek ki védelmi-biztonsági szempontból az Egyesült Államokkal. A The Japan Times értesülései szerint több ország (Indonézia, Új-Zéland és India) is abban gondolkodik, hogy Mogami fregattokat vásárol, míg a Fülöp-szigetek rakétarendszereket, használt hadihajókat és légvédelmi rendszereket is vásárolna Tokiótól. Manilában Gilberto Teodoro védelmi miniszter hangot is adott az optimizmusának a japán döntéshozók fegyvereladásra vonatkozó enyhítése után.

Australia will enter a new era of defence industry co-operation with Japan on Saturday with the signing of a contract to purchase 11 cutting-edge Mogami-class frigates for the navy, the first of which will be delivered in just three years.Japanese shipbuilder Mitsubishi Heavy… pic.twitter.com/qZZ8dyx1X2 https://t.co/qZZ8dyx1X2 — The Australian (@australian) April 17, 2026

Az indo-csendes-óceáni térség országain túl a NATO-ban is jó fogadtatásra talált a változtatás, az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és Olaszország is üdvözölte a lépést.

Kifejezték, hogy érdeklődnek az együttműködések iránt, nyitottak a „proaktívabb” japán hadiiparra, kifejezetten az űrtechnológia és a kibervédelmi területen növekedhet az információmegosztás. Fontos kiemelni, hogy Japán Olaszországgal és az Egyesült Királysággal már évek óta benne van a Globális Harci Légi Programban (Global Combat Air Programme – GCAP), ennek célja, hogy kifejlesszenek egy hatodik generációs lopakodó vadászgépet, ami az elmélyülő kapcsolatok ékes példája. Ukrajna szintén nyitott, hogy a drónképességek vagy a légvédelmi területen képzel el közös munkát.

A japán fegyverek exportkorlátozásának feloldása a gazdaság felpörgetése mellett jóval stabilabb védelmi-biztonsági helyzetet teremthet az ország számára. A második világháborút követő bipoláris világrendben az Egyesült Államok megkérdőjelezhetetlen szövetsége jelentette a fő garanciát. Ez a helyzet a Szovjetunió felbomlásával is évtizedeken keresztül fennmaradt, ugyanakkor Kína felemelkedése átrendezte a globális erőviszonyokat, Washington pedig egyre inkább elkezdte követelni a szövetségesein a katonai fejlesztéseket. Tokió belátta, hogy

fel kell adnia a korábbi politikáját, ebben pedig az egyre sokoldalúbbá váló globális védelmi-biztonsági hálózat alakítása lehet segítségére, amiben ráadásul rögtön kulcspozícióba kerülhet.

Címlapkép forrása: Koichi Kamoshida/Getty Images