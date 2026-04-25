Kiürültek a fegyverraktárak: évtizedes tabukat döntve jöhet a segítség Amerikának

Több évtizedes hagyományt megtörve Japán úgy döntött, hogy jelentős engedményeket vezet be a fegyverek eladására. Ezzel a keleti katonai hatalom berobbanhat a piacra, máris egy sor ország érdeklődik Tokióban a lehetőségek felé, vásárlások és együttműködések terén is növekedhet a szerepe. A lépés ugyanakkor veszélyek sorával fenyeget, kifejezetten a szomszédos Kína veheti rossz néven az ország belépését a globális fegyverpiacra. A szigetország mégis hosszú évtizedek politikáját felrúgva szakít a pacifizmussal, a geopolitikai realitás már nem kedvezett tovább a gondolkodásnak.

A nagy döntés

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök kormánya 2026 áprilisában felülvizsgálta a „védelmi felszerelések és technológiák átadására vonatkozó három alapelvet”, valamint az exportellenőrzésekre vonatkozó szabályokat. A változtatást a Nemzetbiztonsági Tanács is jóváhagyta, ezzel nagy könnyítést adva az országban gyártott fegyverek külföldi értékesítése előtt. Tokió már korábban elkötelezte magát a fegyverkezés mellett, az ország a védelemre fordított költségvetési források növelését tűzte ki, újabban az exportból is gazdasági hasznot remélnek. A döntés azt jelenti, hogy – a sok szempontból – a világ egyik legmodernebb haditechnológiáját felmutató ország sok évtizedes tabut dönt meg, végleg elfordulnak a pacifista politikától. Eddig öt kategóriában volt lehetséges az eladás, ezek egyike sem a konkrét harci cselekményekhez köthető: mentés, szállítás, figyelmeztető jelzés, megfigyelés és aknamentesítés.

A stratégia megváltozása egyben azt is jelenti, hogy Japán szorosabbra fonja a kapcsolatait több országgal, ezzel diverzifikálnák az ellátási láncot, valamint több országgal védelmi-biztonság együttműködéseket építenének ki.

Ilyenek már most is léteznek, összesen 17 országgal kötöttek korábban védelmi felszerelés- és technológiaátadási megállapodásokat, a fegyvereladás először csak rájuk vonatkozhat.

Koizumi Sindzsiro védelmi miniszter kijelentette, hogy számos ország érdeklődött Tokiónál az esetlegesen megvásárolható fegyverekről. Kifejezetten az indo-csendes-óceáni térség kormányai nyitottak a vásárlásokra, de a közös fejlesztés és gyártás is lehetséges. A feltörekvő területek nagy figyelmet kapnak, ilyenek például a mesterséges intelligencia vagy a kvantumtechnológiák. A lépéstől egyben azt is várja, hogy a regionális biztonsági környezet is javulhat, miközben a japán cégek versenyképessége növekszik.

Sűrűsödő félelem

Az ország döntését a saját szempontjai is alátámasztották, ugyanis Tokióban növekszik a félelem az Egyesült Államok gyártási képességeivel kapcsolatban. A nyugati nagyhatalom jelentős mennyiségű, lassan pótolható csúcsrakétát használt el az elmúlt években a közel-keleti háborúk során, ezek égetően fontosak lennének egy esetleges távol-keleti konfliktus esetén is. Tokió a Pekinggel fennálló súlyos diplomáciai vitái közepette attól tart, hogy a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) megpróbálhatja kihasználni az alkalmat, és támadást indítanak Tajvan megszerzéséért. A kimerült amerikai készleteket igyekeznek a gyártás felpörgetésével pótolni, ugyanakkor ez éveket vehet igénybe.

Ahhoz, hogy elérjük a védelmi erőink számára szükséges hadianyag-készletek szintjét... egyszerűen sokkal jobban együtt kell működnünk a koprodukció és a közös fenntartás terén

– jelentette ki Richard Marles ausztrál védelmi miniszter egy interjúban.

A fejlemények arra utalnak, hogy a korábbi, Egyesült Államok központú szövetségi rendszer átalakul, sokkal inkább hálózatosodik, ennek része lehet Japán lépése is. A politikai bizonytalanságokat (jó példa erre Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan viselkedése), az ellátási lánc sérülékenységeit (ilyen a kínai ritkaföldfém túlhatalom) ezek az országok nagyobb önállóság kiépítésével és diverzifikált védelmi kapcsolati hálóval védenék ki. Az átalakítástól azt várják, hogy a bizonytalanságokat ellenállóbban vészeljék át, kisebb potenciális veszteségek mellett.

A kínai fenyegetés a fegyvereladásokra is árnyékot vet, ugyanis például a tajvani fegyverértékesítés tovább növelheti a feszültséget. A két hatalom közötti súlyos vita 2025 novemberében robbant ki, éppen a vitatott hovatartozású sziget miatt. Takaicsi Szanae japán miniszterelnök ugyanis kijelentette, hogy a PLA esetleges támadása esetén a saját szuverenitásuk elleni beavatkozásnak kellene értékelniük az inváziót. Ezt követően diplomáciai válság robbant ki, amely egyre inkább biztonsági és gazdasági felütést kap. A helyzet azóta sem rendeződött, ugyanakkor biztosra vehető, hogy az eddigieknél is feszültebb állapot alakulna ki, ha Japán Tajvannak adna el fegyvereket. Erre csekély az esély, ugyanis a Tajpej és Tokió között nem áll fenn hivatalos diplomáciai kapcsolat és hadiipari együttműködés. Ugyanakkor a tavalyi kijelentés akár jogi kiskaput is jelenthet, hogy vész esetén támogatást nyújtson. Kérdéses, hogy miképpen változik a kettős felhasználású termékek (például drónok, fejlett számítástechnika, vegyi anyagok stb.) besorolása.

Nagy lehetőség

A kormányzat döntésére a legfontosabb hadiipari vállalatok azonnal reagáltak, a Japan Steel Works, az IHI és a Mitsubishi Heavy Industries (MHI) is a termelés növelésében és a külföldi terjeszkedésében gondolkodik.  Eddig elsősorban a Japán Önvédelmi Erők (Japan Self-Defense Forces – JSDF) kiszolgálására támaszkodtak, újabban késztermékek eladását is engedélyezik. A szigetország a védelmi költségvetés megemelésével számos fejlesztési projektet implikált, a következő években rakétarendszereket adhatnak át. Nem véletlen, hogy az MHI jelentős dolgozói létszámnövelést tervez 2027 márciusáig.

Japán az elmúlt években több szempontból egyre fontosabb szereplővé vált az amerikai fegyverkezési programban:

  • Gyártanak PAC-3 légvédelmi elfogórakétákat.
  • Az Egyesült Államok hajógyártási kapacitása nagyon súlyos problémákkal küzd, ezért Washingtonban arra jutottak, hogy szükség lehet más, szövetséges országok bevonására a hatalmas tempóban növekvő kínai hadiflotta ellensúlyozására. Az elképzelésnek fontos pillére lehet a japán és a dél-koreai kapacitások kihasználása, kezdetben a térségi hadihajók karbantartási feladatinál, a későbbiekben ez tovább bővülhet.
  • Számos további licenszet birtokolnak, ugyanakkor ezek teljes listája nem ismert.

A japán fegyvergyártási kapacitás növelése az Egyesült Államoknak is jól jöhet, hogy képesek legyenek a saját kimerült készleteiket minél gyorsabban visszatölteni. Tokió már korábban lazított azon a szabályozáson, amely szerint az amerikai fejlesztésű, de helyben gyártott fegyvereket visszaexportálják a nyugati nagyhatalomnak. Az üresedő fegyverraktárak

a nyugati világ számos területén jelentenek egyre égetőbb problémát, ezek feltöltése lehetőséget nyújt a gyors hadiipari fejlődésnek Japánban.

A fegyvereladások kiemelkedő projektje az ausztráliai Mogami-projekt. Canberra összesen 11 darab japán fejlesztésű hadihajó megvásárlására írt alá szerződést, a tervek szerint hármat ezek közül az MHI fog megépíteni. A Nikkei értesülései szerint Ausztrália számára döntő fontossággal bírt a fregatt kiemelkedő lopakodási képessége, a határidők betartása, és a munkaerő-takarékos kialakítás. A legnagyobb kérdést az éles helyzet jelenti, valós harci helyzetben ezeknek a hadihajóknak még nem kell bizonyítaniuk a képességeiket. A két ország együttműködése itt nem állhat meg, a jövőben nagy hatótávolságú rakétákat és drónokat is fejleszthetnek közösen.

Koizumi a következő időszakban a Fülöp-szigetekre és Indonéziába látogat, az együttműködések erősítésére vonatkozó sejtelmes kijelentése egyben már azt is előrevetítheti, hogy itt újabb üzleteket készül megkötni. Japán kifejezetten azokkal az országokkal erősítheti meg a kapcsolatát, melyek tartanak a kínai befolyás növekedésétől, vagy korábban szoros politikai-gazdasági kapcsolatot ápoltak a szigetországgal. Ilyenek lehetnek a Fülöp-szigetek, Ausztrália, az Egyesült Királyság vagy Kanada. A felsorolt hatalmakban az is egyezik, hogy stabil együttműködést építettek ki védelmi-biztonsági szempontból az Egyesült Államokkal. A The Japan Times értesülései szerint több ország (Indonézia, Új-Zéland és India) is abban gondolkodik, hogy Mogami fregattokat vásárol, míg a Fülöp-szigetek rakétarendszereket, használt hadihajókat és légvédelmi rendszereket is vásárolna Tokiótól. Manilában Gilberto Teodoro védelmi miniszter hangot is adott az optimizmusának a japán döntéshozók fegyvereladásra vonatkozó enyhítése után.

Az indo-csendes-óceáni térség országain túl a NATO-ban is jó fogadtatásra talált a változtatás, az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és Olaszország is üdvözölte a lépést.

Kifejezték, hogy érdeklődnek az együttműködések iránt, nyitottak a „proaktívabb” japán hadiiparra, kifejezetten az űrtechnológia és a kibervédelmi területen növekedhet az információmegosztás. Fontos kiemelni, hogy Japán Olaszországgal és az Egyesült Királysággal már évek óta benne van a Globális Harci Légi Programban (Global Combat Air Programme – GCAP), ennek célja, hogy kifejlesszenek egy hatodik generációs lopakodó vadászgépet, ami az elmélyülő kapcsolatok ékes példája. Ukrajna szintén nyitott, hogy a drónképességek vagy a légvédelmi területen képzel el közös munkát.

A japán fegyverek exportkorlátozásának feloldása a gazdaság felpörgetése mellett jóval stabilabb védelmi-biztonsági helyzetet teremthet az ország számára. A második világháborút követő bipoláris világrendben az Egyesült Államok megkérdőjelezhetetlen szövetsége jelentette a fő garanciát. Ez a helyzet a Szovjetunió felbomlásával is évtizedeken keresztül fennmaradt, ugyanakkor Kína felemelkedése átrendezte a globális erőviszonyokat, Washington pedig egyre inkább elkezdte követelni a szövetségesein a katonai fejlesztéseket. Tokió belátta, hogy

fel kell adnia a korábbi politikáját, ebben pedig az egyre sokoldalúbbá váló globális védelmi-biztonsági hálózat alakítása lehet segítségére, amiben ráadásul rögtön kulcspozícióba kerülhet.

