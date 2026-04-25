Lavrov: nincs miről egyeztetni, Oroszország álláspontja világos
Élesen reagált az Európai Unió felvetéseire Szergej Lavrov, aki szerint „egyszerűen nevetséges” arról beszélni, hogy tisztázni kellene Oroszország vörös vonalait Ukrajna ügyében. Az orosz külügyminiszter úgy látja, ezek régóta egyértelműek, az EU pedig hiteltelenné vált a korábbi megállapodások miatt, írja az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ.

Sergey Lavrov egy interjúban arról beszélt, hogy szerinte

nincs értelme az Európai Unióval arról egyeztetni, mik Oroszország vörös vonalai az ukrajnai rendezés kapcsán.

Úgy fogalmazott, „ez egyszerűen nem komoly”, sőt „nevetséges”, mert állítása szerint Moszkva ezeket már rég világosan kijelölte.

Lavrov bírálta az EU egyes politikusainak azon kijelentéseit, amelyek szerint a jövőben szükség lehet ezek tisztázására. Szerinte ez nem valódi diplomácia, mert a diplomáciának világos célokra és egyértelmű álláspontokra kell épülnie. Ennél tovább is ment, amikor azt mondta, hogy az ilyen hozzáállás „bizonyos mértékben rasszizmus”, mert szerinte tiszteletlen a partnerrel szemben.

Az orosz külügyminiszter azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország számára nem érdekes az EU saját „vörös vonalainak” megismerése. Ezt azzal indokolta, hogy az Európai Unió korábban részt vett a 2014-es ukrajnai megállapodásokban, valamint a 2015-ös minszki egyezményekben, amelyeket szerinte végül nem tartottak be.

Lavrov állítása szerint a megállapodásokat aláíró nyugati vezetők később maguk is elismerték, hogy nem a végrehajtás volt a cél, hanem időnyerés Ukrajna felfegyverzésére. Ezt úgy foglalta össze, hogy „becsapták Oroszországot”, ami szerinte aláássa az EU hitelességét a jelenlegi tárgyalásokban is.

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Hitelezés 2026

2026. május 5.

