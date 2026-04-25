Globál

"Minden adu a mi kezünkben van" – Felszállás előtt állította le az amerikai delegációt Trump, káosz uralkodik Iránban

Donald Trump amerikai elnök szombaton váratlanul lefújta az amerikai küldöttség Iszlámábádba tervezett útját. A delegáció az Iránnal folytatott tárgyalások második fordulóján vett volna részt. Az elnök szerint az iráni vezetésben súlyos belső megosztottság uralkodik. Hozzátette: az Egyesült Államoknak nincs szüksége arra, hogy küldöttei 18 órát repüljenek egyetlen megbeszélés kedvéért - közölte a Fox News.

Trump a Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy visszavonta Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner pakisztáni útját. "Túl sok idő megy el az utazásra, és túl sok a munka!" – írta az elnök. Hozzátette, hogy az iráni vezetésben hatalmas belharc és zűrzavar tapasztalható. "Senki sem tudja, ki irányít, még ők maguk sem" – fogalmazott.

A Fox News hírtelevíziónak adott szombati interjújában Trump kifejtette: meggyőződése, hogy a 18 órás repülőutak nem szolgálják az ország érdekeit. Elmondása szerint közvetlenül az indulás előtt szólt a küldötteinek, hogy ne szálljanak fel a gépre.

Minden adu a mi kezünkben van. Bármikor felhívhatnak minket, de ti többé nem fogtok 18 órákat repülni azért, hogy ott üljetek, és a semmiről beszéljetek

– idézte fel a delegációnak mondottakat az elnök.

Újabb nagyszabású orosz csapás Ukajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Eluralkodott a politikai káosz Magyarország szomszédjában – Pont az nevethet a végén, akitől a legjobban tartottak

A béketárgyalások előtt kemény kritikával illette az Egyesült Államokat az iráni védelmi minisztérium

A megbeszélések az Irán elleni Epic Fury hadművelet közepette zajlottak volna. Az iráni delegáció ekkor már Iszlámábádban tartózkodott. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a pakisztáni miniszterelnökkel folytatott szombati találkozóját követően a jelentések szerint már el is hagyta a fővárost.

Kiürültek a fegyverraktárak: évtizedes tabukat döntve jöhet a segítség Amerikának

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: Itt vannak a Tisza-kormány leendő miniszterei
Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
