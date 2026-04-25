"Minden adu a mi kezünkben van" – Felszállás előtt állította le az amerikai delegációt Trump, káosz uralkodik Iránban

Trump a Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy visszavonta Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner pakisztáni útját. "Túl sok idő megy el az utazásra, és túl sok a munka!" – írta az elnök. Hozzátette, hogy az iráni vezetésben hatalmas belharc és zűrzavar tapasztalható. "Senki sem tudja, ki irányít, még ők maguk sem" – fogalmazott.

A Fox News hírtelevíziónak adott szombati interjújában Trump kifejtette: meggyőződése, hogy a 18 órás repülőutak nem szolgálják az ország érdekeit. Elmondása szerint közvetlenül az indulás előtt szólt a küldötteinek, hogy ne szálljanak fel a gépre.

Minden adu a mi kezünkben van. Bármikor felhívhatnak minket, de ti többé nem fogtok 18 órákat repülni azért, hogy ott üljetek, és a semmiről beszéljetek

– idézte fel a delegációnak mondottakat az elnök.

A megbeszélések az Irán elleni Epic Fury hadművelet közepette zajlottak volna. Az iráni delegáció ekkor már Iszlámábádban tartózkodott. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a pakisztáni miniszterelnökkel folytatott szombati találkozóját követően a jelentések szerint már el is hagyta a fővárost.

