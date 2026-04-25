  • Megjelenítés
Szivárognak a felvételek a heves harcokról: katonai helikoptert lőttek ki, súlyos csapás érhette az orosz zsoldosokat is
Globál

Portfolio
Összehangolt fegyveres támadások sorozata rázta meg Malit. A robbantások és lövöldözések a fővárost, Bamakót, valamint több vidéki várost is elérték. Elemzők szerint ez az országban tapasztalt legnagyobb dzsihadista offenzíva az elmúlt években - számolt be a BBC.

Szombaton a mali hadsereg közleményben erősítette meg a harcok tényét. Hozzátették, hogy a biztonsági erők nagy erőkkel dolgoznak a támadók visszaverésén.

A Bamako melletti Katiban található az ország egyik legfontosabb katonai bázisa. Itt a szemtanúk robbanásokról és heves tűzharcról számoltak be.

A katonák útlezárásokat állítottak fel a környéken. A repülőtérhez vezető utakon ellenőrzőpontokat létesítettek, és minden járművet átvizsgálnak. A bamakói nemzetközi repülőteret ideiglenesen lezárták, és a városba tartó járatokat is törölték.

Az összehangolt akciókat két különböző fegyveres csoport hajtotta végre egyidejűleg. Az északi városokat, köztük Kidalt és Gaót elsősorban a szeparatista Azawadi Felszabadítási Front (FLA) támadta meg. Ez a szervezet egy független tuareg állam létrehozásáért küzd. Eközben az al-Kaidához kötődő, Dzsámaat Nuszrat al-Iszlám val-Muszlimín (JNIM) nevű dzsihadista szervezet az ország több pontján egyszerre mért csapást a kormányerőkre.

Az FLA szóvivője, Mohamed Elmaouloud Ramadane a közösségi médiában azt állította, hogy erőik átvették az ellenőrzést Kidal felett, és már Gao központjában is terjeszkednek. Állításai alátámasztására videófelvételeket is közzétett. Ezeken állítólag az látható, amint fegyvereseik elfoglalják a mali hadsereg és az orosz zsoldosok által használt kidali katonai tábort. Egy másik felvételen egy Gao közelében lelőtt katonai helikopter is feltűnik. A BBC független forrásból egyelőre nem tudta megerősíteni ezeket az információkat. A szóvivő egyúttal felszólította a szomszédos Burkina Fasót és Nigert, hogy maradjanak ki a konfliktusból.

A mali hadsereg hivatalos közleménye szerint csapataik azonosítatlan "terrorista csoportokkal" állnak harcban. A vezetés azt is hangsúlyozta, hogy a helyzetet az ellenőrzésük alatt tartják. Ezzel szemben megerősítetlen jelentések arról szólnak, hogy a harcok továbbra is zajlanak. Az Afrikai Unió Bizottságának elnöke "mély aggodalmát" fejezte ki a történtek miatt, és határozottan elítélte a támadásokat. Az offenzívát az Egyesült Államok is elítélte. A bamakói amerikai nagykövetség arra szólította fel állampolgárait, hogy maradjanak biztonságos helyen. A brit külügyminisztérium pedig nyomatékosan arra kérte a briteket, hogy kerüljenek minden Maliba irányuló utazást.

Malit 2020 óta az Assimi Goïta tábornok által vezetett katonai junta irányítja. A vezetés egy államcsíny során szerezte meg a hatalmat, és a biztonság helyreállítását ígérte a lakosságnak. A hatalomátvételt követően az ENSZ békefenntartói és a francia csapatok is kivonultak az országból. A távozó erők helyére az új kormányzat orosz zsoldosokat fogadott fel. Ennek ellenére az ország északi és keleti területeinek jelentős része továbbra is a kormány ellenőrzésén kívül esik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility