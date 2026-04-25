  • Megjelenítés
Újabb nagyszabású orosz csapás Ukajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Globál

Portfolio
Újabb nagyszabású támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, több várost is rakétákkal és drónokkal lőttek az éjszaka folyamán. A csapások több helyen lakóépületeket és infrastruktúrát értek, legalább 14 ember megsérült, és attól tartanak, hogy a romok alatt még további áldozatok lehetnek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Lavrov: nincs miről egyeztetni, Oroszország álláspontja világos

Élesen reagált az Európai Unió felvetéseire Szergej Lavrov, aki szerint „egyszerűen nevetséges” arról beszélni, hogy tisztázni kellene Oroszország vörös vonalait Ukrajna ügyében. Az orosz külügyminiszter úgy látja, ezek régóta egyértelműek, az EU pedig hiteltelenné vált a korábbi megállapodások miatt, írja az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Naperőmű építéséhez nyújt hitelt Ukrajnának az EBRD

A közép- és kelet-európai gazdaságok felzárkózásának támogatására 1991-ben alapított londoni székhelyű nemzetközi fejlesztési pénzintézet pénteken közölte, hogy 45 millió eurós hitellel járul hozzá egy 106 megawatt (MW) teljesítményű napenergia-hasznosító komplexum és egy akkumulátoros energiatároló rendszer kiépítéséhez, azzal a céllal, hogy erősítse Ukrajna energiaellátási biztonságát a háborús időszakban.

Az EBRD tájékoztatása szerint üzembe helyezése után a létesítmény éves szinten 141 gigawattóra (GWh) villamosenergia-termelést biztosít megújuló forrásokból. A bank számításai szerint az új naperőmű évi 82 500 tonnával csökkentheti az ukrán energiatermelő ágazat szén-dioxid-kibocsátását. Az EBRD kiemeli azt is, hogy a jelenlegi időszakban, amikor az ukrán villamosenergia-infrastruktúra működésében súlyos fennakadásokat okoznak az orosz támadások, a mostani programban szereplő létesítményhez hasonló, megújuló forrásokat használó decentralizált energiatermelő komplexumok elősegítik a hazai energiatermelés bővítését és erősítik az ukrán energiaipari ágazat ellenállóképességét.

Az EBRD közölte, hogy a pénteken bejelentett hitelprogramhoz az Európai Unió részbeni pénzügyi garanciavállalást nyújt. A londoni bank a háború kezdete óta több mint 9,7 milliárd euró finanszírozást mozgósított ukrajnai programokra saját forrásokból és társfinanszírozási partnerek bevonásával. Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében hagyta jóvá az igazgatóság által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett.

A bank erről szóló legutóbbi tájékoztatása szerint a részvényesek a tőkeemelés csaknem 95 százalékát lejegyezték. Az EBRD beszámolója szerint a tranzakcióban a hét vezető ipari hatalom alkotta csoport (G7), az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank (EIB) összes EBRD-részvényese, valamint a többi részvényes "elsöprő többsége" részt vett. (MTI)

Megosztás

Orosz rakéták csapódtak be Ukajnában

Szombat hajnalban, helyi idő szerint fél négy körül kezdődtek a robbanások több ukrán városban, miután Oroszország ballisztikus rakétákat és több tucat drónt indított az ország különböző régiói ellen. Harkivban és Dnyipróban hallották az első detonációkat, majd nem sokkal később Kijev megye egyik városában, Bila Cerkvában is becsapódásokról számoltak be. Az ukrán légierő szerint egyszerre több térséget is drónrajok támadtak, ezért az egész országra kiterjedő légiriadót rendeltek el.

Harkivban egy rakéta egy lakóépület közelében csapódott be a Sevcsenkivszkij kerületben, és egy tömegközlekedési megállót is teljesen megsemmisített. Dnyipróban több helyen tüzek ütöttek ki, a képek alapján a város több pontján is lángoltak épületek. A régió vezetése szerint egy négyszintes házat és egy ipari létesítményt is találat ért. Legalább 14 ember megsérült, köztük egy gyerek is, többeket kórházba vittek, és attól tartanak, hogy még lehetnek emberek a romok alatt. A károk jelentősek, épületek, üzletek, autók is megrongálódtak.

Más térségekben kisebb károkról számoltak be, Cserkaszi megyében egy lakóház sérült meg, Mikolajiv környékén pedig egy megrongálódott vezeték miatt hat településen megszűnt az áramszolgáltatás. A támadás miatt Lengyelország is lépett, a lengyel légierő és szövetséges vadászgépek emelkedtek a levegőbe a légtér védelme érdekében.

Az orosz hadsereg az elmúlt időszakban rendszeresen támad civil infrastruktúrát, lakóépületeket és energetikai létesítményeket. A mostani csapás egy újabb epizód ebben a sorban, néhány nappal egy korábbi, különösen súlyos támadás után, amikor több mint 700 drónt és rakétát vetettek be, és legalább 17 ember meghalt, több mint százan pedig megsérültek. (The Kyiv Independent)

Címlapkép forrása: Francisco Richart/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility