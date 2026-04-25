Újabb nagyszabású orosz csapás Ukajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

A közép- és kelet-európai gazdaságok felzárkózásának támogatására 1991-ben alapított londoni székhelyű nemzetközi fejlesztési pénzintézet pénteken közölte, hogy 45 millió eurós hitellel járul hozzá egy 106 megawatt (MW) teljesítményű napenergia-hasznosító komplexum és egy akkumulátoros energiatároló rendszer kiépítéséhez, azzal a céllal, hogy erősítse Ukrajna energiaellátási biztonságát a háborús időszakban.

Az EBRD tájékoztatása szerint üzembe helyezése után a létesítmény éves szinten 141 gigawattóra (GWh) villamosenergia-termelést biztosít megújuló forrásokból. A bank számításai szerint az új naperőmű évi 82 500 tonnával csökkentheti az ukrán energiatermelő ágazat szén-dioxid-kibocsátását. Az EBRD kiemeli azt is, hogy a jelenlegi időszakban, amikor az ukrán villamosenergia-infrastruktúra működésében súlyos fennakadásokat okoznak az orosz támadások, a mostani programban szereplő létesítményhez hasonló, megújuló forrásokat használó decentralizált energiatermelő komplexumok elősegítik a hazai energiatermelés bővítését és erősítik az ukrán energiaipari ágazat ellenállóképességét.

Az EBRD közölte, hogy a pénteken bejelentett hitelprogramhoz az Európai Unió részbeni pénzügyi garanciavállalást nyújt. A londoni bank a háború kezdete óta több mint 9,7 milliárd euró finanszírozást mozgósított ukrajnai programokra saját forrásokból és társfinanszírozási partnerek bevonásával. Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében hagyta jóvá az igazgatóság által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett.

A bank erről szóló legutóbbi tájékoztatása szerint a részvényesek a tőkeemelés csaknem 95 százalékát lejegyezték. Az EBRD beszámolója szerint a tranzakcióban a hét vezető ipari hatalom alkotta csoport (G7), az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank (EIB) összes EBRD-részvényese, valamint a többi részvényes "elsöprő többsége" részt vett. (MTI)