Váratlan bejelentést tett Zelenszkij: megnevezte a helyszínt, ahol hajlandó asztalhoz ülni Oroszországgal

A megállapodások között
egy hadiipari együttműködésről szóló szerződés is szerepel.
Ukrajna légvédelmi tapasztalataira az utóbbi időben egyre nagyobb az igény. Ez különösen az iráni gyártmányú, nagy hatótávolságú drónok elleni védekezés terén mutatkozik meg. A februárban kirobbant közel-keleti konfliktus és az amerikai–izraeli katonai műveletek nyomán ugyanis több ország is az ukrán szakértelemhez fordult.
Ilham Alijev a hadiipari együttműködés "széles körű perspektíváiról" beszélt. Az azerbajdzsáni elnök megerősítette, hogy a két vezető a közös védelmi ipari gyártásról is tárgyalt, ugyanakkor konkrét szerződéskötésről nem számolt be. Ukrajna egyébként már számos európai szövetségesével indított közös fegyvergyártási programot.
Zelenszkij a békefolyamat újraindítását is napirendre tűzte. Az Egyesült Államok által közvetített orosz–ukrán tárgyalások ugyanis megrekedtek, miután Washington figyelme az Irán elleni műveletekre terelődött. Az ukrán elnök elmondta, egyeztetett Alijevvel arról, hogy Azerbajdzsán otthont adhatna-e egy esetleges ukrán–orosz találkozónak.
Készek vagyunk arra, hogy a következő tárgyalásokra Azerbajdzsánban kerüljön sor, ha Oroszország nyitott a diplomáciára
– fogalmazott Zelenszkij.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Getty Images
