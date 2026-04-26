A nyílt utcán robbant pokolgép az európai országban: gyilkossági kísérlet miatt nyomoznak, de van, aki terrorcselekményről beszél

Gyilkossági kísérletként kezeli az észak-írországi rendőrség azt az autórobbantást, amelyet egyelőre ismeretlen tettesek hajtottak végre Belfast egyik délnyugati elővárosának rendőrőrse előtt.

A járműbe rejtett pokolgép vasárnapra virradóra robbant fel az északír főváros Dunmurry nevű negyedében.

Személyi sérülés nem történt.

Az incidens vizsgálatát az észak-írországi rendőrség vasárnap délutáni tájékoztatása szerint a terrorellenes ügyosztály irányítja. Bobby Singleton főparancsnok-helyettes ugyanakkor közölte azt is, hogy

a rendőrség a robbantást jelenleg nem terrorcselekményként, hanem gyilkossági kísérletként kezeli.

Az autót, amelyben a pokolgép felrobbant, előzőleg Belfast nyugati városnegyedében lopták el. A tettesek a jármű elhagyására kényszerítették a tulajdonost, és elhajtottak a gépkocsival.

Michelle O'Neill, Észak-Írország ír nacionalista kormányfője és a brit uniópárti protestáns közösséget képviselő Emma Little-Pengelly kormányfő-helyettes egyaránt éles hangvételű nyilatkozatban ítélte el a robbantást.

Little-Pengelly a rendőrségi közleménnyel ellentétben terrorcselekménynek nevezte az incidenst.

Hasonló támadások rendkívül ritkán fordulnak elő az 1998-as nagypénteki megállapodás óta Észak-Írországban.

Az egyezmény által elindított megbékélési folyamat eredményeként a Demokratikus Unionista Párt (DUP) és az ír nacionalista Sinn Féin jelenleg együtt kormányozza Észak-Írországot, olyan egységkormányt alkotva, amely meg kívánja haladni a korábbi évtizedek súlyos, több ezer halálos áldozattal járó felekezeti villongásait.

A belfasti kormány élén Észak-Írország 105 éves történetében először áll katolikus politikus Michelle O'Neill, a Sinn Féin alelnöke személyében 2024 februárja óta.

