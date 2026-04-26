FONTOS Teszten az Xpeng G9 - Ki vesz ezek után német prémiumot?
A washingtoni lövöldözés keresztbe húzhatja Trump kulcsfontosságú találkozóját? – Megszólalt a Buckingham-palota

MTI
Tárgyalások folynak az Egyesült Államokkal a brit uralkodó amerikai látogatásának terveiről a washingtoni lövöldözés után - közölte vasárnap a Buckingham-palota. III. Károly király és felesége, Kamilla hétfőn utazik négynapos állami látogatásra az Egyesült Államokba Donald Trump amerikai elnök meghívására.

Az uralkodó londoni hivatalának szóvivője szerint azonban a fehér házi tudósítók Trump részévételével tartott szombat esti hagyományos éves díszvacsoráján történt incidens nyomán vasárnap "számos egyeztetés kezdődött" az amerikai és a brit illetékesek között arról, hogy a lövöldözés

milyen mértékben befolyásolhatja, illetve befolyásolja-e egyáltalán a látogatás műveleti tervezését.

Az udvar szóvivője nem tért ki arra, hogy az incidens miatt szóba került-e a király utazásának lemondása, de hangsúlyozta, hogy III. Károlyt "az események minden részletéről folyamatosan tájékoztatják".

A nyilatkozat előzményeként egy 31 éves kaliforniai illetőségű férfi lőfegyverekkel és késekkel felfegyverkezve megpróbált behatolni a díszvacsora helyszínéül szolgáló szállodai bálterembe és eközben több lövést is leadott, megsebesítve az amerikai titkosszolgálat egyik tagját, akit azonban már kiengedtek a kórházból.

Az amerikai elnöknek nem esett bántódása, a fegyverest a helyszínen őrizetbe vették.

A rendezvény biztosításának szigorával kapcsolatban egyre több kérdés merül fel.

Gary O'Donoghue, a BBC brit közszolgálati médiatársaság washingtoni tudósítói stábjának vezetője, aki jelen volt a díszvacsorán, vasárnap elmondta: semmiféle komolyabb biztonsági ellenőrzésen nem esett át, meghívóját "valaki mintegy hat láb (180 centiméter) távolságból" megnézte, és bár az öltözetének átvizsgálásához használt fémérzékelő jelzett, senki nem szólította fel arra, hogy ürítse ki zsebeit.

III. Károly és Kamilla hétfőn kezdődő amerikai látogatásának célja a hivatalos meghatározás szerint a két ország közötti történelmi kapcsolatok és a modernkori kétoldalú viszonyrendszer megünneplése az Egyesült Államok függetlenné válásának 250. évfordulója alkalmából.

A látogatásra mindazonáltal a brit-amerikai kapcsolatok modernkori történetében szinte példátlan feszültségek közepette kerül sor.

A két ország viszonya az utóbbi hetekben ugyanis rendkívüli mértékben elmérgesedett, miután Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök több nyilatkozatban is kizárta Nagy-Britannia részvételét az iráni háborúban, és a hadműveletek első időszakában a brit támaszpontok használatát sem engedélyezte az amerikai fegyveres erőknek.

Trump emiatt többször is személyre szóló, éles bírálatokat fogalmazott meg Starmerrel szemben, ezáltal felerősödtek a király amerikai látogatásának lemondását sürgető hangok Nagy-Britanniában.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Chris Jackson

