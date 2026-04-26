  • Megjelenítés
Azonosították a Fehér Háznál lövöldöző férfit
Globál

Portfolio
Azonosították a Fehér Ház tudósítóinak hagyományos gálavacsoráján szombaton lövöldöző férfit. A hatóságok szerint a Los Angeles környékéről származó Cole Tomas Allen a Caltech egykori hallgatója, aki részmunkaidős tanárként és játékfejlesztőként dolgozott.

Rendőrségi források szerint a 31 éves Allen a kaliforniai Torrance-ben él. Ez egy Los Angeles agglomerációjához tartozó tengerparti kisváros. A washingtoni rendőrség vezetője közölte, hogy a nyomozók feltételezése szerint a férfi a Washington Hilton szálloda vendége volt, ahol az éves gálavacsorát is rendezték.

A támadás indítékát egyelőre nem sikerült megállapítani.

Az amerikai titkosszolgálat tájékoztatása szerint Allen sörétes puskával volt felfegyverkezve. A férfit azután vették őrizetbe, hogy a szállodában, a bálterem közelében tüzet nyitott egy ügynökre. Az eseményen jelen volt Donald Trump elnök, a felesége, Melania Trump, JD Vance alelnök, valamint a kormány több tagja is.

A gyanúsított nevéhez köthető közösségimédia-profilok alapján Allen 2017-ben szerzett gépészmérnöki alapdiplomát a rangos California Institute of Technology (Caltech) egyetemen. Ezt követően, 2025-ben informatikai mesterdiplomát kapott a California State University Dominguez Hills-i campusán. A Caltech megerősítette, hogy ezen a néven 2017-ben valóban végzett náluk egy hallgató.

Még több Globál

LinkedIn-profilján Allen úgy jellemezte magát, mint aki "végzettsége szerint gépészmérnök és informatikus, tapasztalata szerint független játékfejlesztő, születése szerint pedig tanár". Az elmúlt években a C2 Education nevű, országos hálózattal rendelkező oktatócégnél dolgozott részmunkaidős tanárként, emellett pedig önálló játékfejlesztőként tevékenykedett. A Facebookon fellelhető bejegyzések szerint 2024 decemberében a C2 Education torrance-i irodája a hónap tanárává választotta.

Korábbi munkatapasztalatai között szerepel egy egyéves gépészmérnöki pozíció a South Pasadena-i IJK Controls vállalatnál, illetve egy oktatói asszisztensi állás a Caltechen. Profilján megosztott egy 2016-os helyi újságcikket is, amely egy csapatával megnyert robotikai versenyről szólt. Az érdeklődési körei között kizárólag a "tudomány és technológia" szerepelt.

Kapcsolódó cikkünk

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Al Drago/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility