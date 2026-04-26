Bejelentést tett Donald Trump az ukrajnai háborúról: úgy néz ki, mégsem olyan rossz a helyzet, mint sokan gondolják

Donald Trump amerikai elnök nem engedte el az ukrajnai béketeremtést – folyamatos kapcsolatban áll Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a háború lezárásával kapcsolatosan.

Trump a Fox Newsnak adott interjút, ebben beszélt a háború lezárásának lehetőségéről.

Dolgozunk Oroszországgal a helyzeten, Oroszországgal és Ukrajnával. Reméljük, meglesz [a háború lezárása]”

– mondta az amerikai elnök.

Azt nem konkretizálta, mikor beszélt utoljára Zelenszkij vagy Putyin elnökkel, csak annyit mondott, hogy „jó beszélgetéseket folytat” a háborúzó vezetőkkel.

Hozzátette ugyanakkor: szerinte „nevetséges szintű” gyűlölet van Putyin és Zelenszkij közt, ez pedig „nem jó dolog”, miközben az ember egy háborús konfliktust próbál rendezni.

Orosz és ukrán vezetők többször is beszéltek arról az elmúlt hetekben, hogy teljesen megrekedtek az orosz-ukrán béketárgyalások az iráni háború miatt.

