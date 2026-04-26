Folyamatosan keresik az európai országok a konfliktust Oroszországgal, közben nem számolnak azzal, hogy Moszkva olyan szövetségest talált, amely önmagában nagyobb hadsereggel rendelkezik, mint egész Európa – büszkélkedik Szergej Valcsenkó, az MK.ru biztonságpolitikai újságírója a lap hasábjain.

Valcsenkó kétféle apropóból „ragadott tollat”: egyrészt Ukrajna 90 milliárd eurónyi hitelt kap az Európai Uniótól, másrészt pedig az EU teljesen figyelmen kívül hagyta azt, hogy a Kreml nyilvánosan közzétett egy „célpontlistát” azokról a hadiipari üzemekről, melyek Európában drónokat gyártanak Ukrajnának.

Valcsenkó közben az Oroszországgal hivatalosan szövetséges KBSZSZ-tagállamokat is kritizálja: azt rója fel nekik, hogy egyikül sem sietett Moszkva segítségére, amikor Kurszkot részlegesen megszállták a Kurszk régiót.

Egy másik ország viszont küldött katonákat:

Észak-Korea – ezt az országot nevezi Valcsenkó Oroszország legszorosabb szövetségesének.

Megemlíti: Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter Phenjanban is járt a napokban, ahol Kurszk védelmében résztvevő észak-koreai katonákat tüntetett ki.

Valcsenkó ezután taglalja: Észak-Korea haderejének aktív állománya 1,2-1,32 millió főből áll, 4 millió tartalékosuk is van. Emellett atomfegyverrel is rendelkeznek.

Közben a német hadsereg, amely egy európai hadsereg gerincét akarja alkotni, 160 ezer katonával rendelkezik. Más országok, melyek hajlandóak lennének harcolni Oroszországgal, még ennél is kisebbek”

– írja.

Ezután azt taglalja, hogy Phenjan rendelkezik a világ egyik legnagyobb tüzérségi erejével és nagy hatótávolságú csapásmérő képességgel.

Az európai haderők és Észak-Korea közti technológiai (pl. célkereső rendszerek, légierő, radarok) és hírszerzési (pl. műholdas felderítés, EW-rendszerek) aszimmetriáról Valcsenkó nem ír.

