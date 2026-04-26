  • Megjelenítés
Csapás ért egy orosz olajfinomítot és egy műtrágyagyárat - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Globál

Portfolio
Ukrán dróncsapás ért egy műtrágyagyárat vasárnap az oroszországi Vologdai területen. Vjacseszlav Vologyin, az orosz Állami Duma elnöke szombaton Phenjanba érkezett. Hetvenegy ukrán drónt semmisített meg azt orosz légvédelem a megszállt krími Szevasztopol körzetében
Megosztás

Csapás ért egy orosz olajfinomítót

Ukrajna vasárnap csapást mért egy Moszkvától északkeletre fekvő, jaroszlavli olajfinomítóra. A létesítmény kiemelt jelentőséggel bír az orosz hadsereg logisztikája szempontjából.

Az ukrán hadsereg közleménye alapján a támadást követően tűz ütött ki a finomítóban. A keletkezett károk felmérése jelenleg is zajlik.

Megosztás

Masszív ukrán dróntámadás érte Szevasztopolt

Hetvenegy ukrán drónt semmisített meg azt orosz légvédelem a megszállt krími Szevasztopol körzetében, a támadás következtében 34 többlakásos és 17 családi házban károk keletkeztek - közölte Mihail Razvozzsajev, a haditengerészeti kikötőváros kormányzója vasárnap reggel a Max üzenetküldő alkalmazáson.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Ukrán dróncsapás ért egy műtrágyagyárat

Ukrán dróncsapás ért egy műtrágyagyárat vasárnap az oroszországi Vologdai területen. A támadásban öten megsérültek, emellett megrongálódott egy nagy nyomású kénsavvezeték is.

Georgij Filimonov területi kormányzó közölte, hogy a drónok a PhosAgro leányvállalatához, az Apatithoz tartozó létesítményt találták el. A PhosAgro a világ egyik legnagyobb foszfátműtrágya-gyártó vállalata.

A kormányzó tájékoztatása szerint a sérült csővezeték szivárgását sikerült megfékezni, így nem jutott veszélyes vegyi anyag a környezetbe.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Megosztás

Észak-Koreába érkezett a Duma elnöke

Vjacseszlav Vologyin, az orosz Állami Duma elnöke szombaton Phenjanba érkezett. A politikus azért utazott az észak-koreai fővárosba, hogy részt vegyen egy új emlékmű avatóünnepségén. Ezt az ukrajnai háborúban elesett észak-koreai katonák tiszteletére emelték. A látogatásról a KCNA észak-koreai állami hírügynökség számolt be vasárnap.

Tovább a cikkhez
Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nagy gondok vannak az Audinál, drasztikus lépésekre szánta el magát a cég
A magyar rezsicsökkentést sem pártolja a terv, amivel Brüsszel átlép a saját árnyékán
Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility