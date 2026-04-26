  • Megjelenítés
Elnöki kegyelmet kért a súlyos vádakkal illetett Benjamin Netanjahu: reagált az izraeli államfő
Globál

Elnöki kegyelmet kért a súlyos vádakkal illetett Benjamin Netanjahu: reagált az izraeli államfő

MTI
Jichák Hercog izraeli elnök csak azt követően fogja megfontolni Benjamin Netanjahu kormányfő kegyelmi kérvényét korrupciós ügyében, hogy a vádalkuval kapcsolatos minden lehetőség kimerült - jelentette ki vasárnap maga az izraeli államfő.

Netanjahu tagadja az ellene felhozott, egyebek között

hivatalos személy által elkövetett csalással, visszaéléssel és vesztegetéssel kapcsolatos vádakat.

Hercog úgy fogalmazott, hogy a vádalku lenne a legjobb módja a közel egy évtizede húzódó ügy lezárásának.

Az elnök ezért úgy véli, hogy mielőtt a kegyelmi kérvénnyel foglalkozna, a felek között ki kell meríteni a tárgyalótermen kívüli megállapodás minden lehetőségét

Még több Globál

- olvasható az államfő közleményében.

Netanjahu tavaly novemberben nyújtotta be kegyelmi kérelmét az államfőnek.

A mindenkori izraeli államfőnek jogában áll kegyelemben részesítenie elítélteket, de arra még nem volt példa, hogy folyamatban lévő ügyben kapott volna valaki kegyelmet.

Az izraeli elnöki hivatal azt követően adott ki közleményt, hogy a The New York Times című amerikai napilap arról számolt be, hogy az elnök egyelőre nem hoz döntést a kegyelmi kérvényről, és közvetítést akar kezdeményezni, hogy az ügyben vádalku születhessen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

