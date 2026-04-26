Elnöki kegyelmet kért a súlyos vádakkal illetett Benjamin Netanjahu: reagált az izraeli államfő

Netanjahu tagadja az ellene felhozott, egyebek között
hivatalos személy által elkövetett csalással, visszaéléssel és vesztegetéssel kapcsolatos vádakat.
Hercog úgy fogalmazott, hogy a vádalku lenne a legjobb módja a közel egy évtizede húzódó ügy lezárásának.
Az elnök ezért úgy véli, hogy mielőtt a kegyelmi kérvénnyel foglalkozna, a felek között ki kell meríteni a tárgyalótermen kívüli megállapodás minden lehetőségét
- olvasható az államfő közleményében.
Netanjahu tavaly novemberben nyújtotta be kegyelmi kérelmét az államfőnek.
A mindenkori izraeli államfőnek jogában áll kegyelemben részesítenie elítélteket, de arra még nem volt példa, hogy folyamatban lévő ügyben kapott volna valaki kegyelmet.
Az izraeli elnöki hivatal azt követően adott ki közleményt, hogy a The New York Times című amerikai napilap arról számolt be, hogy az elnök egyelőre nem hoz döntést a kegyelmi kérvényről, és közvetítést akar kezdeményezni, hogy az ügyben vádalku születhessen.
