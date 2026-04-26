Észak-Koreába érkezett a Duma elnöke

Vjacseszlav Vologyin, az orosz Állami Duma elnöke szombaton Phenjanba érkezett. A politikus azért utazott az észak-koreai fővárosba, hogy részt vegyen egy új emlékmű avatóünnepségén. Ezt az ukrajnai háborúban elesett észak-koreai katonák tiszteletére emelték. A látogatásról a KCNA észak-koreai állami hírügynökség számolt be vasárnap.

Cso Jongvon, az észak-koreai Legfelsőbb Népi Gyűlés Állandó Bizottságának elnöke a találkozón hangsúlyozta, hogy a magas rangú moszkvai küldöttség jelenléte az orosz nép őszinte megbecsülését és támogatását fejezi ki. A KCNA beszámolója szerint Vologyin "őszinte háláját" fejezte ki Kim Dzsongun észak-koreai vezetőnek és a helyi népnek.

A köszönetnyilvánítás arra vonatkozott, hogy Észak-Korea katonákat küldött a kurszki régióba az orosz erők támogatására.

A két vezető megerősítette elkötelezettségét az orosz–észak-koreai szerződésben foglaltak maradéktalan végrehajtása mellett. Ezt az egyezményt Vlagyimir Putyin orosz elnök 2024-es phenjani látogatása során kötötték meg. Kim Dzsongun és Putyin 2024 júniusában találkozott egymással. Ekkor egy átfogó stratégiai partnerségi szerződést írtak alá, amely egy kölcsönös védelmi paktumot is tartalmaz. A két ország 2023 óta gyors ütemben mélyíti el diplomáciai és katonai kapcsolatait.

Szombaton Kim Dzsongun a hadsereg alapításának évfordulója alkalmából meglátogatott egy kulcsfontosságú katonai egységet. Ez az alakulat felel az ország nyugati régiójának védelméért. Az észak-koreai vezető emellett részt vett egy lőversenyen is, ahol beszéddel buzdította a katonákat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images