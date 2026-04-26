Fegyverarzenállal rontott egy támadó a washingtoni elitre: feltehetően Donald Trump életére akart törni – Új részletek derültek ki

Az Egyesült Államok megbízott igazságügyi minisztere szerint a fehér házi tudósítók vacsoráján tegnap lövöldözést elkövető férfi feltehetően a Trump-adminisztráció tagjait, köztük magát az elnököt akarta célba venni, de még vizsgálják a pontos indítékát - számol be a Reuters.

Az ügyvivő szövetségi főügyészként is szolgáló Todd Blanche vasárnap, az NBC News "Meet the Press" című műsorában nyilatkozott az esetről. Elmondta, hogy a 31 éves, kaliforniai Cole Tomas Allenként azonosított támadó valószínűleg vonattal utazott Los Angelesből Washington D.C.-be, Chicagón keresztül.

A férfi közösségimédia-bejegyzéseiből korábban kiderült, hogy a Los Angeles melletti Torrance-ben dolgozott tanárként. A lövöldözés helyszínén, a Hilton szállodában egy sörétes puskát, egy pisztolyt és több kést is találtak nála, amelyeket az NBC szerint törvényesen vásárolt. Az előzetes információk szerint a büntetlen előéletű férfi vendégként szállt meg az épületben.

A biztonsági kamerák felvételein látható, ahogy a támadó este fél 9 körül rohanva áttör egy báltermen kívüli biztonsági ellenőrzőponton, meglepve a személyzetet. Összesen két ellenőrzőponton is átjutott, mielőtt a földre teperték volna. A biztonsági erők nem lőtték meg a férfit, de egy, az ő sörétes puskájából származó lövés eltalálta az ellenőrzőpontnál szolgálatot teljesítő egyik titkosszolgálati ügynököt.

A lövedéket a golyóálló mellény felfogta, így az ügynököt a kórházi vizsgálatok után még aznap este hazaengedték.

A fegyverest szövetségi tisztviselő elleni támadással, valamint gyilkossági kísérlet során elkövetett lőfegyverhasználattal vádolják meg,

és hétfőn máris szövetségi bíróság elé állítják.

Blanche tájékoztatása szerint a gyanúsított vasárnap reggelig nem működött együtt az amerikai hatóságokkal.

A Fehér Házi Tudósítók Szövetségének évente megrendezett vacsoráján most szombaton részt vevő mintegy 2600 vendég a lövöldözés után az asztalok alá bújt – estélyi ruhákban és szmokingokban –, miközben Donald Trump amerikai elnököt, a feleségét, valamint J. D. Vance alelnököt azonnal evakuálták.

Trump egy rendkívüli, késő esti fehér házi sajtótájékoztatón "magányos farkasnak" nevezte az elkövetőt.

Az amerikai elnök elmondta, eredetileg nem akart távozni a helyszínről, valamint kifejtette, a mostani eset is megmutatta, hogy miért van szükség az általa tervezett bálteremre a Fehér Házon belül.

Az amerikai nagypolitika és médiaipar nagyágyúit felvonultató rendezvényt egyébként a tervek szerint egy hónapon belül pótolják.

Donald Trump életére két éven belül feltehetően most törtek harmadjára. A 2024-es butleri incidens során a fülén sebesült meg, két hónappal később pedig a floridai golfpályáján hiúsítottak meg egy újabb merényletkísérletet ellene, annak elkövetőjét idén februárban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Tom Brenner