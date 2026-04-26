Fokozott készültség lép életbe az amerikai lövöldözés miatt - így várják III. Károlyt
A brit kormány szorosan együttműködik az amerikai biztonsági szervekkel III. Károly király közelgő egyesült államokbeli látogatása előtt. A fokozott készültségre azután került sor, hogy szombat este lövöldözés történt Washingtonban, a Fehér Ház tudósítóinak éves vacsoráján.

Donald Trump amerikai elnököt és feleségét, Melania Trumpot a titkosszolgálat ügynökei menekítették ki a rendezvényről. Az incidens során egy férfi a helyszín közelében tüzet nyitott a biztonsági személyzetre.

Darren Jones, Keir Starmer miniszterelnök kabinetfőtitkára vasárnap a Sky Newsnak nyilatkozva elmondta, hogy a brit kormány és a Buckingham-palota egyaránt rendkívül komolyan veszi az uralkodó biztonságát. Hozzátette, hogy az előkészítő biztonsági egyeztetések már javában zajlanak, és az elkövetkező napokban is folytatódnak.

III. Károly és felesége, Kamilla hétfőn érkezik az Egyesült Államokba

egy négynapos látogatásra. A hivatalos programban szerepel egy magántalálkozó Donald Trumppal, valamint egy beszéd az amerikai Kongresszus előtt. Az utazás az amerikai függetlenség kikiáltásának 250. évfordulójához kapcsolódik.

Forrás: Reuters

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Hitelezés 2026

