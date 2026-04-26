  • Megjelenítés
Guardian: Ausztrián keresztül menekítik pénzüket a kormányközeli milliárdosok - Vannak, akik Amerikába indulnak
Globál

Portfolio
A Fideszhez köthető üzletemberek Bécsen keresztül elkezdték külföldre menekíteni vagyonukat, a párthoz köthető egyes személyek pedig amerikai vízumért folyamodtak – írta meg a brit Guardian hírlap meg nem nevezett források alapján.

A Guardian azt állítja: az Orbán Viktor miniszterelnökhöz köthető „belső kör” három tagja elkezdte külföldre menekíteni pénzét – a célországok Szaúd-Arábia, Omán és az Egyesült Arab Emírségek, valamint Szingapúr és Ausztrália. Forrásként „két Fidesz-forrást” említenek, de nem nevezik meg őket.

A cikkben idézik Magyar Péter megválasztott miniszterelnököt is, aki arról beszélt nemrég, hogy több tízmilliárd forintnyi vagyont mentenek ki az országból az Orbán Viktorhoz köthető oligarchák.

A lap arra is kitér, hogy információik szerint Orbán Viktor „több hetet” fog az Egyesült Államokban tölteni, amikor a Fifa világbajnokság elkezdődik ott, viszont forrásaik szerint a leköszönő miniszterelnök ezt az utat már „sokkal a választások előtt” megtervezte.

Megjegyzik ugyanakkor:

Még több Globál

Csapás ért egy orosz olajfinomítot és egy műtrágyagyárat - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Büszkélkednek az oroszok: olyan szövetségest találtak, amelyik egyedül erősebb, mint egész Európa

Hatalmas sikerről számolt be Ukrajna: azt mondják, a földön pusztították el a rettegett Kinzsal-rakétákat indító vadászgépet

más, magasszintű, Fideszhez köthető személyek már munkavízumot kérvényeztek az Egyesült Államokba, ahol reményeik szerint a Republikánus Párhoz köthető intézmények foglalkoztatni fogják őket majd, mint politikai tanácsadó.

A Guardian forrásai szerint a Fideszhez köthető személyeknek „kiterjedt hálózatuk” van a MAGA-mozgalmon belül.

A magyar külügyminisztérium és a miniszterelnökség nem válaszolt a Guardiannak, akik információik kommentálását kérték.

Kapcsolódó cikkünk

Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe

Rendkívüli bejelentés jött a Fidesz alelnökétől – Nem veszi át a mandátumát és nem indul a tisztújító kongresszuson Kósa Lajos

Megszólalt az Európai Bizottság a magyar EU-pénzekről – erre jutottak a tárgyaláson

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszólalt az Európai Bizottság a magyar EU-pénzekről – erre jutottak a tárgyaláson
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe
Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility