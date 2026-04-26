Guardian: Ausztrián keresztül menekítik pénzüket a kormányközeli milliárdosok - Vannak, akik Amerikába indulnak

A Guardian azt állítja: az Orbán Viktor miniszterelnökhöz köthető „belső kör” három tagja elkezdte külföldre menekíteni pénzét – a célországok Szaúd-Arábia, Omán és az Egyesült Arab Emírségek, valamint Szingapúr és Ausztrália. Forrásként „két Fidesz-forrást” említenek, de nem nevezik meg őket.
A cikkben idézik Magyar Péter megválasztott miniszterelnököt is, aki arról beszélt nemrég, hogy több tízmilliárd forintnyi vagyont mentenek ki az országból az Orbán Viktorhoz köthető oligarchák.
A lap arra is kitér, hogy információik szerint Orbán Viktor „több hetet” fog az Egyesült Államokban tölteni, amikor a Fifa világbajnokság elkezdődik ott, viszont forrásaik szerint a leköszönő miniszterelnök ezt az utat már „sokkal a választások előtt” megtervezte.
Megjegyzik ugyanakkor:
más, magasszintű, Fideszhez köthető személyek már munkavízumot kérvényeztek az Egyesült Államokba, ahol reményeik szerint a Republikánus Párhoz köthető intézmények foglalkoztatni fogják őket majd, mint politikai tanácsadó.
A Guardian forrásai szerint a Fideszhez köthető személyeknek „kiterjedt hálózatuk” van a MAGA-mozgalmon belül.
A magyar külügyminisztérium és a miniszterelnökség nem válaszolt a Guardiannak, akik információik kommentálását kérték.
Címlapkép forrása: Getty Images
