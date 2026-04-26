Hálálkodik Putyin: köszönetet mondott, amiért a segítségére sietett a világ legsötétebb diktatúrája az ukrajnai háborúban

Oroszország és Észak-Korea közös erőfeszítésekkel fogja erősíteni átfogó stratégiai partnerségét - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök üdvözlő táviratában, amelyet abból az alkalomból intézett Kim Dzsongün észak-koreai vezetőhöz, hogy Phenjanban vasárnap felavatták a külföldi katonai műveletek hőseinek emlékközpontját.

Putyin köszönetet mondott azoknak az észak-koreai katonákat, akik részt vettek a Kurszk megye ukrán ellenőrzés alá került területeinek felszabadításában.

Hangsúlyozta, hogy hősiességüket megörökítő emlékmű a két nép barátságának és egységének látható szimbóluma lesz.

A második világháború utolsó szakaszában a szovjet csapatok a koreai hazafiakkal együtt felszabadították országukat a japán gyarmati uralom alól. (…) Ma pedig (...) Phenjan (...) habozás nélkül a segítségünkre sietett

- állt táviratban.

Kim vasárnap Phenjanban fogadta Vjacseszlav Vologyint, az orosz parlament alsóházának elnökét, aki részt vett az emlékhely és múzeum avatásán, amely a kurszki régió felszabadításáért bevetett észak-koreai katonáknak állít emléket. Vologyin átadta az észak-koreai vezetőnek Putyin személyes üzenetét.

Phenjanba érkezett vasárnap Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter is.

