Hálálkodik Putyin: köszönetet mondott, amiért a segítségére sietett a világ legsötétebb diktatúrája az ukrajnai háborúban

FONTOS Teszten az Xpeng G9 - Ki vesz ezek után német prémiumot?
MTI
Oroszország és Észak-Korea közös erőfeszítésekkel fogja erősíteni átfogó stratégiai partnerségét - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök üdvözlő táviratában, amelyet abból az alkalomból intézett Kim Dzsongün észak-koreai vezetőhöz, hogy Phenjanban vasárnap felavatták a külföldi katonai műveletek hőseinek emlékközpontját.

Putyin köszönetet mondott azoknak az észak-koreai katonákat, akik részt vettek a Kurszk megye ukrán ellenőrzés alá került területeinek felszabadításában.

Hangsúlyozta, hogy hősiességüket megörökítő emlékmű a két nép barátságának és egységének látható szimbóluma lesz.

A második világháború utolsó szakaszában a szovjet csapatok a koreai hazafiakkal együtt felszabadították országukat a japán gyarmati uralom alól. (…) Ma pedig (...) Phenjan (...) habozás nélkül a segítségünkre sietett

- állt táviratban.

Elnöki kegyelmet kért a súlyos vádakkal illetett Benjamin Netanjahu: reagált az izraeli államfő

Olyat lépett a magyar nagyváros, amire a rendszerváltás óta nem volt példa: fókuszban a levegőben és talajban lévő káros anyagok

Csapás ért egy orosz olajfinomítot és egy műtrágyagyárat - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Kim vasárnap Phenjanban fogadta Vjacseszlav Vologyint, az orosz parlament alsóházának elnökét, aki részt vett az emlékhely és múzeum avatásán, amely a kurszki régió felszabadításáért bevetett észak-koreai katonáknak állít emléket. Vologyin átadta az észak-koreai vezetőnek Putyin személyes üzenetét.

Phenjanba érkezett vasárnap Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Megszólalt az Európai Bizottság a magyar EU-pénzekről – erre jutottak a tárgyaláson
Nagy gondok vannak az Audinál, drasztikus lépésekre szánta el magát a cég
Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
