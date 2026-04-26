Hatalmas sikerről számolt be Ukrajna: azt mondják, a földön pusztították el a rettegett Kinzsal-rakétákat indító vadászgépet

Ma hajnalban a háború eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadása érte a 2014 óta orosz megszállás alatt álló Krímet.

Az Ukrinform azt írja: a támadás során az SZBU Alfa különleges egysége sikeres műveletet hajtott végre a szevasztopoli orosz fekete-tengeri flottabázis, valamint a belbeki katonai repülőtér ellen.

A dróncsapások során az ukránok állítása szerint találat érte a Jamal és a Filcsenkov nagyméretű partraszálló hajókat, továbbá az Ivan Hursz felderítő hajót. Ezenkívül csapás érte a fekete-tengeri flotta Lukomka nevű kiképzőközpontját, a légvédelmi erők rádiótechnikai felderítő parancsnokságát, illetve egy MR-10M1 Misz-M1 típusú radart is.

A támadások a belbeki repülőtéren egy MiG-31-es vadászgépet, valamint a létesítmény műszaki-üzemeltetési részlegét is eltalálták

- állítja ezt Kijev.

A csapásokról bizonyítékok, felvételek nem jöttek egyelőre, érdemes a közzétett információkat fenntartásokkal kezelni.

Módszeresen pusztítjuk az ellenség katonai infrastruktúrájának kulcselemeit, vagyis a flottát, a légierőt, a felderítést és a légvédelmet"

- jelentette ki Jevhenyij Hmara, az SZBU megbízott vezetője.

