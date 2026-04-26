  • Megjelenítés
Hatalmas sikerről számolt be Ukrajna: azt mondják, a földön pusztították el a rettegett Kinzsal-rakétákat indító vadászgépet
Globál

Portfolio
Súlyos csapást mért a Krímen található orosz katonai objektumokra az ukrán SZBU, állításuk szerint három hadihajót és egy MiG-31-es vadászgépet is találaté ért - jelentette az Ukrinform.

Ma hajnalban a háború eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadása érte a 2014 óta orosz megszállás alatt álló Krímet.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív ukrán dróntámadás érte Szevasztopolt

Az Ukrinform azt írja: a támadás során az SZBU Alfa különleges egysége sikeres műveletet hajtott végre a szevasztopoli orosz fekete-tengeri flottabázis, valamint a belbeki katonai repülőtér ellen.

A dróncsapások során az ukránok állítása szerint találat érte a Jamal és a Filcsenkov nagyméretű partraszálló hajókat, továbbá az Ivan Hursz felderítő hajót. Ezenkívül csapás érte a fekete-tengeri flotta Lukomka nevű kiképzőközpontját, a légvédelmi erők rádiótechnikai felderítő parancsnokságát, illetve egy MR-10M1 Misz-M1 típusú radart is.

A támadások a belbeki repülőtéren egy MiG-31-es vadászgépet, valamint a létesítmény műszaki-üzemeltetési részlegét is eltalálták

Még több Globál

Csapás ért egy orosz olajfinomítot és egy műtrágyagyárat - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Váratlanul rajtaütöttek Izrael katonáin – Súlyos veszteségről jelentett az IDF

Bejelentést tett Donald Trump az ukrajnai háborúról: úgy néz ki, mégsem olyan rossz a helyzet, mint sokan gondolják

- állítja ezt Kijev.

A csapásokról bizonyítékok, felvételek nem jöttek egyelőre, érdemes a közzétett információkat fenntartásokkal kezelni.

Módszeresen pusztítjuk az ellenség katonai infrastruktúrájának kulcselemeit, vagyis a flottát, a légierőt, a felderítést és a légvédelmet"

- jelentette ki Jevhenyij Hmara, az SZBU megbízott vezetője.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszólalt az Európai Bizottság a magyar EU-pénzekről – erre jutottak a tárgyaláson
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe
Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility