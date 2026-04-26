  • Megjelenítés
Lövöldöztek egy rendezvényen, amelyen Donald Trump is részt vett
Globál

MTI
Lövések dördültek el Washingtonban a hagyományos Fehér Házi Tudósítók Vacsorája rendezvényen, amelyen Donald Trump elnök és az adminisztráció számos tagja is részt vett szombaton.

A helyszíni beszámolók szerint a kiemelt személyek védelméért felelős Titkos Szolgálat őrizetbe

vette a gyanúsítottat.Az eseményt egy washingtoni szálloda báltermében rendezték kiemelt biztonsági intézkedések mellett.

A zsúfolt teremből, ahol több száz vendég tartózkodott, a lövések eldördültét követően az adminisztráció tagjait és a védett személyeket azonnal kimenekítették, a vendégeket később evauálták.

Donald Trump elnök nem sokkal később közösségi oldalán bejelentette, hogy az eseményt egy későbbi időpontban tartják meg, szavai szerint 30 napon belül.

Még több Globál

A Truth Social-on megjelent beszámolója szerint ő azt javasolta, folytassák a vacsorát, de hozzátette, mindenben eleget tesz a rendvédelmi szervek iránymutatásának.

Egyben elismerését fejezte ki a Titkos Szolgálat és a hatóságok munkájáért, és megerősítette, hogy az elkövető őrizetben van. A Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját minden évben megrendezik, Donald Trump első alkalommal vett volna részt, és a tervek szerint beszédet mondott volna.

Címlapkép forrása: Kevin Mazur/Getty Images for OP

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility