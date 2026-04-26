Masszív ukrán dróntámadás érte Szevasztopolt

A tisztségviselő szerint ez volt az eddigi egyik legnagyobb léptékű dróntámadás az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Szevasztopol ellen. Razvozzsajev szombat éjjel arról számolt be, hogy a városban éjjel egy ember életét vesztette, három pedig megsebesült.
Egy másik helyszínen, a Moszkvától északra fekvő Vologdai területen lévő Ammiak-3 nitrogénműben pilóta nélküli repülő szerkezet okozott kárt egy kénsavat szállító nagynyomású csővezetékben, aminek következtében öt ember sérüléseket szenvedett.
Az ország nyugati részén fekvő Belgorodi terület Rzsevka községében két férfi és két fiú megsebesült, amikor dróntalálat érte az őket szállító autót.
Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy éjszaka a légvédelem 16 terület és a Fekete-tenger fölött 203 ukrán drónt semmisített meg, közép-európai idő szerint vasárnap reggel hat és nyolc óra között pedig újabb 49-et.
Azonosították a Fehér Háznál lövöldöző férfit
Cole Tomas Allen a Caltech egykori hallgatója, aki részmunkaidős tanárként és játékfejlesztőként dolgozott.
Észak-Koreába érkezett a Duma elnöke
Részt vesz egy avatóünnepségen
Kisebb porviharok jönnek vasárnap, főleg délelőtt
Ez rontja a látási viszonyokat.
Ennyi volt: már nem bírják a lucfenyők a magyarországi klímát
Drasztikus a pusztulás.
Nagy gondok vannak az Audinál, drasztikus lépésekre szánta el magát a cég
Alaposan megváltozott a világ.
Lövöldöztek egy rendezvényen, amelyen Donald Trump is részt vett
Az adminisztráció tagjait azonnal kimenekítették.
A magyar rezsicsökkentést sem pártolja a terv, amivel Brüsszel átlép a saját árnyékán
Az újabb fenyegető energiaválságot azonnal letörné az uniós csúcsvezetők.
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
Közel kétszer annyi nő nyugdíját emelné meg a 120 ezres minimum, mint férfiét
Mivel Magyarországon a nők átlagosan alacsonyabb nyugdíjból élnek, mint a férfiak, ráadásul a KSH adatai szerint szinte minden ellátási kategóriában többségben vannak, nem meglepő, hogy a l
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?