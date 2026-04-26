Megérkezett az előrejelzés: súlyos aszály fenyegeti Magyarországot

Az ország nagy részén a jövő héten sem kell csapadékra számítani - áll a HungaroMet Zrt. vasárnapi Facebook-posztjában.

Egyedül a délnyugati országrészben fordulhat elő eső vagy záporeső a jövő héten. A HungaroMet által közölt ábráról leolvasható, hogy a Dél- és Nyugat-Dunántúlon 75%-95% az esélye, hogy 1 milliméter csapadék hulljon május 1-jéig.

Másutt azonban legfeljebb elvétve eshet,

Szabolcsban például, Nyíregyháza környékén ennek a valószínűsége 0%-ra tehető.

Az idokep.hu tegnap arról számolt be: az előttünk lévő 10 napban nem fog jelentős csapadék érkezni, így sokfelé tovább szárad a talaj, sőt,

az ország legnagyobb részét már nagyfokú aszály sújtja, csak nyugaton és délnyugaton valamivel kedvezőbb a helyzet.

A szakoldal szerint az az esőhiány legfőbb kiváltó oka, hogy elkerülik a Kárpát-medencét az áztató esőt szállító időjárási képződmények.

Ehelyett Skandinávia felől száraz, az átlagosnál hidegebb légtömeg szivárog térségünk fölé, amely egy anticiklon hatására tartósabban meg is rekedhet felettünk

- írta az Időkép.

