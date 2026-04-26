Megérkezett az előrejelzés: súlyos aszály fenyegeti Magyarországot

Egyedül a délnyugati országrészben fordulhat elő eső vagy záporeső a jövő héten. A HungaroMet által közölt ábráról leolvasható, hogy a Dél- és Nyugat-Dunántúlon 75%-95% az esélye, hogy 1 milliméter csapadék hulljon május 1-jéig.
Másutt azonban legfeljebb elvétve eshet,
Szabolcsban például, Nyíregyháza környékén ennek a valószínűsége 0%-ra tehető.
Az idokep.hu tegnap arról számolt be: az előttünk lévő 10 napban nem fog jelentős csapadék érkezni, így sokfelé tovább szárad a talaj, sőt,
az ország legnagyobb részét már nagyfokú aszály sújtja, csak nyugaton és délnyugaton valamivel kedvezőbb a helyzet.
A szakoldal szerint az az esőhiány legfőbb kiváltó oka, hogy elkerülik a Kárpát-medencét az áztató esőt szállító időjárási képződmények.
Ehelyett Skandinávia felől száraz, az átlagosnál hidegebb légtömeg szivárog térségünk fölé, amely egy anticiklon hatására tartósabban meg is rekedhet felettünk
- írta az Időkép.
Címlapkép forrása: MTI
Tátott szájjal nézi Európa, ahogyan kizsebelik, miközben karnyújtásnyira a megoldás
Egy dolgon sok múlik.
Felszállás közben kigyulladt egy utasszállító hajtóműve
Hat utas megsérült.
Washingtoni lövöldözés: megszólalt Ursula von der Leyen
A Fehér Házi tudósítók vacsoráján történt az incidens.
Folytatódik a hűvös, de csapadékmentes idő
Ez nem egy tipikus tavasz.
Egy újrafelfedezett elmélet felülírhatja, amit a társadalmi egyenlőtlenségekről tudunk
James Coleman 1958-as tanulmányáról van szó.
Újabb fideszes politikus döntött úgy, hogy nem veszi fel a mandátumát
Ő is régóta politizál.
Megsínyli az egyiptomi turizmus is az iráni háborút
A gazdaság sem nő olyan ütemben, ahogy azt korábban gondolták.
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
Közel kétszer annyi nő nyugdíját emelné meg a 120 ezres minimum, mint férfiét
Mivel Magyarországon a nők átlagosan alacsonyabb nyugdíjból élnek, mint a férfiak, ráadásul a KSH adatai szerint szinte minden ellátási kategóriában többségben vannak, nem meglepő, hogy a l
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.