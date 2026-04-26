  • Megjelenítés
Megérkezett az előrejelzés: súlyos aszály fenyegeti Magyarországot
Globál

Portfolio
Az ország nagy részén a jövő héten sem kell csapadékra számítani - áll a HungaroMet Zrt. vasárnapi Facebook-posztjában.
Egyedül a délnyugati országrészben fordulhat elő eső vagy záporeső a jövő héten. A HungaroMet által közölt ábráról leolvasható, hogy a Dél- és Nyugat-Dunántúlon 75%-95% az esélye, hogy 1 milliméter csapadék hulljon május 1-jéig.

Másutt azonban legfeljebb elvétve eshet,

Szabolcsban például, Nyíregyháza környékén ennek a valószínűsége 0%-ra tehető.

Az idokep.hu tegnap arról számolt be: az előttünk lévő 10 napban nem fog jelentős csapadék érkezni, így sokfelé tovább szárad a talaj, sőt,

az ország legnagyobb részét már nagyfokú aszály sújtja, csak nyugaton és délnyugaton valamivel kedvezőbb a helyzet.

A szakoldal szerint az az esőhiány legfőbb kiváltó oka, hogy elkerülik a Kárpát-medencét az áztató esőt szállító időjárási képződmények.

Ehelyett Skandinávia felől száraz, az átlagosnál hidegebb légtömeg szivárog térségünk fölé, amely egy anticiklon hatására tartósabban meg is rekedhet felettünk

- írta az Időkép.

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
