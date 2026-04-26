Olyat lépett a magyar nagyváros, amire a rendszerváltás óta nem volt példa: fókuszban a levegőben és talajban lévő káros anyagok

Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért - TSZV; címlapképünkön) azt írta,
a város először él felterjesztési jogával 1989 óta, Balog-Farkas Renáta, Győr környezetvédelmi tanácsnokának javaslatára.
A döntést a közgyűlés egyhangúlag támogatta.
A TSZV MTI-nek küldött közleménye szerint kezdeményezik
- a benz(a)pirén,
- a formaldehid
- és az N-metil-pirrolidon (NMP) levegőterheltségi irányértékeinek,
- illetve a lítium
- és az NMP-oldószer felszín alatti vízre vonatkozó
határértékeinek országos szabályozását, valamint az akkumulátoripari és oldószerintenzív technológiák kibocsátási paramétereinek pontosítását.
Felidézték, hogy 2022-ben a Szívügyünk Szentiván Mozgalom és a Szentiváni Öko Szeglet Egyesület (SZÖSZ) adományokból
légszennyezettségi- és talajvízvizsgálatokat végeztetett Győrszentivánban, miután kiderült, hogy akkumulátorgyár telepítését tervezik.
A vizsgálatok szerint három talajvízmintában kimutatási tartományban volt az NMP, valamint magas, a természetestől eltérő értékkel volt jelen a lítium. A szakértői vélemény megállapította, hogy a kimutatott eredmények ipari eredetű szennyezésre is utalhatnak.
Az egyesület vízvédelmi eljárást indított, amelyet idén januárban a Kúria arra hivatkozva zárt le, hogy
az említett anyagok talajvízben való megjelenésére vonatkozóan nincs jogszabályban meghatározott határérték, így annak túllépését nem tudják megállapítani.
A közleményben azt is írták, a vizsgálatok a formaldehid tervezési irányérték túllépését is megállapították. Hozzátették, hogy a formaldehidnek jelenleg nincs jogszabályban meghatározott egészségügyi határértéke, csak úgynevezett tervezési irányértéke.
Kitértek arra is, hogy a benz(a)pirén esetében a jelenlegi magyar szabályozás az uniós minimumot követi, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által használt egészségvédelmi referenciaszintnél jóval megengedőbb.
