FONTOS Teszten az Xpeng G9 - Ki vesz ezek után német prémiumot?
Olyat lépett a magyar nagyváros, amire a rendszerváltás óta nem volt példa: fókuszban a levegőben és talajban lévő káros anyagok

Felterjesztési jogával élve jogszabály-módosításra sarkallja az Országgyűlést több ipari eredetű, egészségre káros anyag levegőterheltségi és felszín alatti vízi határértékének előírásában a győri közgyűlés - tudatta közösségi oldalán vasárnap a város polgármestere.

Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért - TSZV; címlapképünkön) azt írta,

a város először él felterjesztési jogával 1989 óta, Balog-Farkas Renáta, Győr környezetvédelmi tanácsnokának javaslatára.

A döntést a közgyűlés egyhangúlag támogatta.

A TSZV MTI-nek küldött közleménye szerint kezdeményezik

Elnöki kegyelmet kért a súlyos vádakkal illetett Benjamin Netanjahu: reagált az izraeli államfő

Csapás ért egy orosz olajfinomítot és egy műtrágyagyárat - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Hálálkodik Putyin: köszönetet mondott, amiért a segítségére sietett a világ legsötétebb diktatúrája az ukrajnai háborúban

  • a benz(a)pirén,
  • a formaldehid
  • és az N-metil-pirrolidon (NMP) levegőterheltségi irányértékeinek,
  • illetve a lítium
  • és az NMP-oldószer felszín alatti vízre vonatkozó 

határértékeinek országos szabályozását, valamint az akkumulátoripari és oldószerintenzív technológiák kibocsátási paramétereinek pontosítását.

Felidézték, hogy 2022-ben a Szívügyünk Szentiván Mozgalom és a Szentiváni Öko Szeglet Egyesület (SZÖSZ) adományokból

légszennyezettségi- és talajvízvizsgálatokat végeztetett Győrszentivánban, miután kiderült, hogy akkumulátorgyár telepítését tervezik.

A vizsgálatok szerint három talajvízmintában kimutatási tartományban volt az NMP, valamint magas, a természetestől eltérő értékkel volt jelen a lítium. A szakértői vélemény megállapította, hogy a kimutatott eredmények ipari eredetű szennyezésre is utalhatnak.

Az egyesület vízvédelmi eljárást indított, amelyet idén januárban a Kúria arra hivatkozva zárt le, hogy

az említett anyagok talajvízben való megjelenésére vonatkozóan nincs jogszabályban meghatározott határérték, így annak túllépését nem tudják megállapítani.

A közleményben azt is írták, a vizsgálatok a formaldehid tervezési irányérték túllépését is megállapították. Hozzátették, hogy a formaldehidnek jelenleg nincs jogszabályban meghatározott egészségügyi határértéke, csak úgynevezett tervezési irányértéke.

Kitértek arra is, hogy a benz(a)pirén esetében a jelenlegi magyar szabályozás az uniós minimumot követi, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által használt egészségvédelmi referenciaszintnél jóval megengedőbb.

Ez is érdekelhet
Megszólalt az Európai Bizottság a magyar EU-pénzekről – erre jutottak a tárgyaláson
Nagy gondok vannak az Audinál, drasztikus lépésekre szánta el magát a cég
Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility