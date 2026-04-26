Óriási tűz pusztít Japánban, már 3 200 embert evakuáltak
Öt napja pusztítanak erdőtüzek Japán északi részén. A lángok egy tengerparti kisvárost, a 2011-es cunami által már súlyosan érintett Ócucsit fenyegetik. A hatóságok 1400 tűzoltót és a Japán Önvédelmi Haderő 100 katonáját vezényelték a helyszínre.

A tűz által érintett terület vasárnap reggelre elérte az 1373 hektárt, ami egyetlen nap alatt hétszázalékos növekedést jelent. A lángok Ócucsi lakóövezeteit is veszélyeztetik. Ez a csendes-óceáni partvidéken fekvő település a

2011. márciusi földrengésben és szökőárban már elveszítette a lakosságának közel egytizedét.

A helyi önkormányzat 1541 háztartásra, vagyis összesen 3233 személyre rendelt el evakuálást. Ez a lépés a város lakosságának nagyjából a harmadát érinti. Hirano Kózó polgármester a sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a Japán Önvédelmi Haderő egységei helikopterekkel is részt vesznek az oltásban. A száraz időjárás és a szél azonban folyamatosan tovább táplálja a lángokat.

A tűzvédelmi hatóság tájékoztatása szerint eddig csupán egyetlen sérültről tudnak: egy ember az egyik evakuációs központban esett el. A Japán Meteorológiai Ügynökség előrejelzése szerint sem vasárnap, sem hétfőn nem lehet esőre számítani. Kedden viszont már várható egy rövid zápor a térségben. A tűz keletkezésének okát jelenleg is vizsgálják.

Csapás ért egy orosz olajfinomítot és egy műtrágyagyárat - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Masszív ukrán dróntámadás érte Szevasztopolt

Azonosították a Fehér Háznál lövöldöző férfit

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images

Ez is érdekelhet
Nagy gondok vannak az Audinál, drasztikus lépésekre szánta el magát a cég
A magyar rezsicsökkentést sem pártolja a terv, amivel Brüsszel átlép a saját árnyékán
Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
