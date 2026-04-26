Oroszországba menekült a megbukott diktátor, de az egyik legfontosabb emberét most perbe fogták – Íme a részletek
MTI
Megkezdődött vasárnap Damaszkuszban az első nyilvános per az egykori elnök, Bassár el-Aszad kormányzásához kapcsolódó tisztviselők ellen.

Atef Nadzsib, a szíriai hadsereg volt dandártábornoka, aki Aszad alatt a dél-szíriai Daraa tartomány politikai biztonsági osztályának vezetője volt, a bíróság előtt jelent meg, hogy feleljen a "szíriai nép ellen elkövetett bűnökért" - jelentette a SANA helyi hírügynökség.

Nadzsib 2011-ben töltötte be ezt a tisztséget, amikor

Daraában őrizetbe vettek és megkínoztak olyan tinédzsereket, akik kormányellenes graffitiket rajzoltak egy iskola falára.

Az eset hozzájárult, ahhoz, hogy kormányellenes tömegmegmozdulások robbantak ki az Aszad-kormány elnyomó politikája ellen.

A megmozdulásokat brutális kormányzati fellépés követte, és az erőszak 14 éven át tartó polgárháborúba torkollt, amely 2024 decemberében Aszad megbuktatásával ért véget. Aszad Oroszországba menekült, míg belső körének legtöbb tagja szintén elmenekült Szíriából.

Aszadot és testvérét, Mahert, a szíriai hadsereg 4. páncélos hadosztályának volt parancsnokát, akit a szíriai ellenzéki aktivisták gyilkosságokkal, kínzással, zsarolással és kábítószer-kereskedelemmel vádolnak, valamint saját fogolytáborok működtetésével, távollétükben vád alá helyezték, számos más volt magas rangú biztonsági tisztviselővel együtt.

Nadzsib volt az egyetlen vádlott, akit őrizetbe vettek, és aki személyesen megjelent vasárnap a bíróságon a tárgyalás előkészítő ülésén, amely a jövő hónapban folytatódik.

A bíróság épülete előtt tömeg gyűlt össze, hogy megünnepelje a per megindulását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

