Összefogtak Izrael vezetője ellen - Veszélybe került Netanjahu hatalma?

A lépés célja, hogy egyesítse a politikai tömböt, véget vessen a belső megosztottságnak, és minden erőfeszítést a közelgő, döntő jelentőségű választások megnyerésére összpontosítson és Izraelt a jövőbe vezesse"
- mondta Lapid. Bennett irodája közölte, hogy az
új párt neve Együtt lesz, és ő lesz az elnöke.
Bennett és Lapid korábbi összefogásával 2021-ben sikerült győzniük, és leváltaniuk az akkor 12 éve hatalmon lévő Benjámin Netanjahut, de koalíciós kormányuk mintegy másfél év után megbukott, és Netanjahu a 2022 novemberében tartott választás után ismét jobboldali koalíciós kormányt tudott alakítani.
A legutolsó felmérések szerint Bennett pártja 21 képviselői helyet szerezne a 120 fős izraeli parlamentben, míg Lapidé a mostani 24 képviselő helyett csak 7 mandátumot szerezne meg. Netanjahu Likud pártja 25 mandátumra számíthatna jelenleg. A két ellenzéki erő más pártokkal összefogva vélhetően kormányképes többséget szerezhetne a kneszetben.
