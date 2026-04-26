Szép csendben elküldte Izrael a legendás Vaskupola-rendszert egykori esküdt ellenségének

Az iráni háború kitörése óta az Emírségek számít a térség legtöbbet támadott országának Izrael mellett. Az emírségi védelmi minisztérium adatai szerint
Irán mintegy 550 ballisztikus és cirkálórakétát, valamint több mint 2200 drónt indított az állam ellen.
A támadóeszközök többségét sikerült elfogni, de egy részük így is katonai és polgári célpontokat becsapódva okozott károkat.
A súlyos támadások nyomán az Emírségek a szövetségeseihez fordult segítségért. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Mohammed bin Zájed emírségi elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után utasította az izraeli hadsereget egy új védelmi intézkedés kidolgozására.
Ennek keretében egy Vaskupola-üteget, a hozzá tartozó elfogórakétákat, valamint több tucatnyi kezelőt küldtek az arab országba.
A légvédelmi rendszer azóta tucatnyi iráni rakétát semmisített meg az Emírségek felett.
Az izraeli légierő emellett számos megelőző csapást mért a Dél-Iránban felállított rövid hatótávolságú rakétarendszerekre, még mielőtt azokat az Emírségek vagy más Öböl-menti országok ellen bevethették volna. A két állam a háború kezdete óta szorosan együttműködik, mind katonai, mind politikai téren.
Az izraeli katonák jelenléte emírségi területen politikailag rendkívül kényes kérdésnek számít az Öböl-térségben. Helyi tisztségviselők szerint azonban az iráni háború gyökeresen megváltoztatta a közhangulatot, így azokra, akik segítenek az ország védelmében, ma már pozitívan tekintenek. Ugyanakkor Netanjahu döntése otthon komoly visszatetszést válthat ki. A miniszterelnök ugyanis úgy osztott meg egy kritikus légvédelmi eszközt az Emírségekkel, hogy közben Izraelt is heves támadások érték.
