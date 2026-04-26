  • Megjelenítés
Szép csendben elküldte Izrael a legendás Vaskupola-rendszert egykori esküdt ellenségének
Globál

Szép csendben elküldte Izrael a legendás Vaskupola-rendszert egykori esküdt ellenségének

Portfolio
Az Axios két izraeli és egy amerikai tisztségviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Izrael az Irán elleni háború korai szakaszában Vaskupola légvédelmi rendszert telepített az Egyesült Arab Emírségekbe, a hozzá tartozó kezelőszemélyzettel együtt. Ez volt az első alkalom, hogy Izrael Vaskupola-üteget küldött egy másik országba.

Az iráni háború kitörése óta az Emírségek számít a térség legtöbbet támadott országának Izrael mellett. Az emírségi védelmi minisztérium adatai szerint

Irán mintegy 550 ballisztikus és cirkálórakétát, valamint több mint 2200 drónt indított az állam ellen.

A támadóeszközök többségét sikerült elfogni, de egy részük így is katonai és polgári célpontokat becsapódva okozott károkat.

A súlyos támadások nyomán az Emírségek a szövetségeseihez fordult segítségért. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Mohammed bin Zájed emírségi elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után utasította az izraeli hadsereget egy új védelmi intézkedés kidolgozására.

Még több Globál

Ennek keretében egy Vaskupola-üteget, a hozzá tartozó elfogórakétákat, valamint több tucatnyi kezelőt küldtek az arab országba.

A légvédelmi rendszer azóta tucatnyi iráni rakétát semmisített meg az Emírségek felett.

Az izraeli légierő emellett számos megelőző csapást mért a Dél-Iránban felállított rövid hatótávolságú rakétarendszerekre, még mielőtt azokat az Emírségek vagy más Öböl-menti országok ellen bevethették volna. A két állam a háború kezdete óta szorosan együttműködik, mind katonai, mind politikai téren.

Az izraeli katonák jelenléte emírségi területen politikailag rendkívül kényes kérdésnek számít az Öböl-térségben. Helyi tisztségviselők szerint azonban az iráni háború gyökeresen megváltoztatta a közhangulatot, így azokra, akik segítenek az ország védelmében, ma már pozitívan tekintenek. Ugyanakkor Netanjahu döntése otthon komoly visszatetszést válthat ki. A miniszterelnök ugyanis úgy osztott meg egy kritikus légvédelmi eszközt az Emírségekkel, hogy közben Izraelt is heves támadások érték.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Reuters

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megszólalt az Európai Bizottság a magyar EU-pénzekről – erre jutottak a tárgyaláson
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe
Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility