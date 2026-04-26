Trump: egyetlen egy dolgot kellett volna tenni, és elkerülhető lett volna az újabb merénylet

Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhető lett volna az ellene történt újabb merénylet, ha megépült volna az a bálterem a Fehér Házban, melynek kivitelezését ő kezdte el.

Trump elnök Truth Social oldalám posztolt: azt írta, szerinte 150 éve követeli a hadsereg, titkosszolgálat, rendőrség azt, hogy egy jelentős méretű bálterem épüljön a Fehér Ház területén.

Soha nem történt volna ez meg a katonailag teljesen titkos bálteremben, amit jelenleg a Fehér Házban építünk. Nem készülhet el elég hamar!”

– írta Trump.

Ezután azt írta: a bálteremben minden biztonsági berendezés ott lesz, ami csak lehet, nem tudnak „beözönleni a nem biztosított emberek” és

ez lesz „világ legbiztonságosabb szobája.”

Ezután kritizálta azt a pert, ami a bálterem építése ellen indult.

Trump elnökre tegnap este rontott rá egy fegyveres, a titkosszolgálat leszerelte a merénylőt, mielőtt közel ért volna az elnökhöz és vendégeihez.

