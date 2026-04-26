  • Megjelenítés
Úgy néz ki, bedőltek a béketárgyalások: Trump egyetlen, rövid üzenetet küldött Amerika esküdt ellenségének
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök azt üzente Iránnak, hogy amennyiben tárgyalni szeretnének a két ország közötti konfliktus lezárásáról, Teheránnak kell megtennie az első lépést – derült ki egy Fox News-nak adott vasárnapi interjúból.

Ha beszélni akarnak, jöjjenek hozzánk, vagy hívjanak fel minket. Van telefonunk, és biztonságos vonalakkal is rendelkezünk

– fogalmazott Trump a Fox News The Sunday Briefing című műsorában.

Az elnök szombaton visszahívta Steve Witkoff és Jared Kushner különmegbízottakat a tervezett pakisztáni útjukról, azt követően, hogy Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Iszlámábádba utazott, de

kizárólag pakisztáni tisztségviselőkkel egyeztetett, majd távozott az országból.

Még több Globál

Aragcsi azóta – az amerikai tárgyalópartnerek távolléte ellenére is – ismét Pakisztánba, majd friss hírek szerint Oroszországba indul hamarosan.

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal use only The photograph may not be manipulated in any way and may not otherwise be reproduced, disseminated or broadcast, with

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility