Úgy néz ki, bedőltek a béketárgyalások: Trump egyetlen, rövid üzenetet küldött Amerika esküdt ellenségének

Donald Trump amerikai elnök azt üzente Iránnak, hogy amennyiben tárgyalni szeretnének a két ország közötti konfliktus lezárásáról, Teheránnak kell megtennie az első lépést – derült ki egy Fox News-nak adott vasárnapi interjúból.

Ha beszélni akarnak, jöjjenek hozzánk, vagy hívjanak fel minket. Van telefonunk, és biztonságos vonalakkal is rendelkezünk

– fogalmazott Trump a Fox News The Sunday Briefing című műsorában.

Az elnök szombaton visszahívta Steve Witkoff és Jared Kushner különmegbízottakat a tervezett pakisztáni útjukról, azt követően, hogy Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Iszlámábádba utazott, de

kizárólag pakisztáni tisztségviselőkkel egyeztetett, majd távozott az országból.

Aragcsi azóta – az amerikai tárgyalópartnerek távolléte ellenére is – ismét Pakisztánba, majd friss hírek szerint Oroszországba indul hamarosan.

