Ukrán dróncsapás ért egy műtrágyagyárat - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Ukrán dróncsapás ért egy műtrágyagyárat vasárnap az oroszországi Vologdai területen. A támadásban öten megsérültek, emellett megrongálódott egy nagy nyomású kénsavvezeték is.

Georgij Filimonov területi kormányzó közölte, hogy a drónok a PhosAgro leányvállalatához, az Apatithoz tartozó létesítményt találták el. A PhosAgro a világ egyik legnagyobb foszfátműtrágya-gyártó vállalata.

A kormányzó tájékoztatása szerint a sérült csővezeték szivárgását sikerült megfékezni, így nem jutott veszélyes vegyi anyag a környezetbe.

Forrás: Reuters

