Váratlanul rajtaütöttek Izrael katonáin – Súlyos veszteségről jelentett az IDF

Dróntámadás ért egy izraeli katonai alakulatot ma reggel Libanonban – írja a Times of Israel.

A Hezbollah egy kamikaze-drónnal támadta meg az izraeli 7-es számú harckocsizó ezred 77-es zászlóaljának egyik állását,

egy 19 éves őrmester meghalt és hatan megsérültek.

Három katona állapota súlyos.

A Times of Israel arról is jelentést tesz, hogy a Hezbollah újabb támadást indította az izraeli katonák ellen, miközben a sérülteket menekítették ki a harctérről, az egyik drónt elfogták, a másik célt távesztett.

Libanonban elvileg tűzszünet van érvényben, de a Hezbollah már három izraeli katonát megölt a fegyvernyugvás kezdete óta és az IDF is időszakos légitámadásokat hajt végre a libanoni fegyveres szervezet állásai ellen.

Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images