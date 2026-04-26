Váratlanul rajtaütöttek Izrael katonáin – Súlyos veszteségről jelentett az IDF
Dróntámadás ért egy izraeli katonai alakulatot ma reggel Libanonban – írja a Times of Israel.

A Hezbollah egy kamikaze-drónnal támadta meg az izraeli 7-es számú harckocsizó ezred 77-es zászlóaljának egyik állását,

egy 19 éves őrmester meghalt és hatan megsérültek.

Három katona állapota súlyos.

A Times of Israel arról is jelentést tesz, hogy a Hezbollah újabb támadást indította az izraeli katonák ellen, miközben a sérülteket menekítették ki a harctérről, az egyik drónt elfogták, a másik célt távesztett.

Libanonban elvileg tűzszünet van érvényben, de a Hezbollah már három izraeli katonát megölt a fegyvernyugvás kezdete óta és az IDF is időszakos légitámadásokat hajt végre a libanoni fegyveres szervezet állásai ellen.

Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

