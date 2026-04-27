40 éve történt a csernobili katasztrófa: nukleáris szakértőt kérdeztünk a hatásairól

A 40 évvel ezelőtti csernobili katasztrófa a mai napig meghatározza az atomenergiáról szóló közbeszédet. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára a baleset műszaki, kommunikációs és környezeti tanulságait elemezte a Checklist Extra vasárnapi adásában. Bár egy hasonló baleset ma már fizikailag kizárt, a múltbeli súlyos kommunikációs hibák máig érvényes figyelmeztetést hordoznak.

A csernobili erőmű úgynevezett RBMK típusú, vízhűtéses, grafitmoderátoros reaktorokat használt. Ezeket a polgári atomenergetikában kizárólag a Szovjetunió alkalmazta, és még exportra sem bocsátotta ezt a technológiát. A Szovjetunió felbomlása után Oroszország, Ukrajna és Litvánia területén maradtak ilyen reaktorok.

Ezzel szemben a világon széles körben elterjedt nyomottvizes reaktorok, köztük a Pakson is alkalmazott típus, fizikailag nem rendelkeznek ezzel a veszélyes reaktorfizikai tulajdonsággal. Éppen ezért technológiailag nem lehet őket egy lapon említeni a csernobili reaktorral. Aszódi Attila arra a felvetésre, hogy a környezetvédők aggodalmai megalapozottak-e, egyértelműen nemmel válaszolt. Aszódi Attila kiemelte:

a nyomottvizes technológiánál a csernobili típusú baleset fizikailag kizárt, a nemzetközi biztonsági keretrendszer pedig gyökeresen átalakult az elmúlt négy évtizedben.

A baleset során előbb egy gőzrobbanás, majd körülbelül két másodperccel később egy kémiai robbanás következett be. A robbanásokban a reaktorban lévő grafit meggyulladt, és nagyjából tíz napon keresztül égett. A magas hőmérsékletű grafittűz rendkívül súlyos következményekkel járt. Egyrészt folyamatosan további radioaktív anyagokat juttatott a környezetbe, másrészt a nagy hőmérséklet hatására a kibocsátott radioaktív anyagok a magas légkörbe kerültek, és az egész északi féltekét többször bejárták.

Az elsődleges, legnagyobb mértékű radioaktív kihullás az erőmű körüli, nagyjából 30 kilométeres sugarú körben történt, de a szennyeződés ezen messze túlterjedt. A baleset közvetlen következményeinek kezelése hatalmas erőforrásokat igényelt, mintegy 600 ezer ember dolgozott az elhárítási munkákon. Pripjatyot, az erőmű melletti, 45 ezer fős, az üzemeltetők számára épített települést másfél nappal a baleset után kezdték kiüríteni. A szakértő szerint a döntés helyes volt, de sokkal hamarabb meg kellett volna hozni. A 30 kilométeres zónából összesen több mint 350 ezer embert telepítettek ki hosszú távon.

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint mintegy 11 ezer gyermeknél alakult ki pajzsmirigyrák a volt Szovjetunió területén a baleset következtében.

Ez Aszódi Attila szerint nagyrészt elkerülhető lett volna, ha a radioaktív jóddal súlyosan érintett területeken megtiltják a helyben előállított tej fogyasztását, és hamarabb evakuálják a gyerekeket. A csernobili katasztrófát Aszódi a szovjet rendszer koporsójába vert első szögnek nevezte, amely hozzájárult a Szovjetunió összeomlásához.

"A társadalmi félelmek és a szorongás sokkal nagyobb egészségügyi hatást gyakorolt, mint maga a sugárzás. A nem őszinte kommunikáció bizonyos esetekben több kárt okozott, mint a radioaktív kibocsátás" – fogalmazott Aszódi Attila a kommunikációs tanulságokról. A szovjet vezetés napokig hallgatott a balesetről. A külvilág először a svéd atomerőművek környezetellenőrző rendszereiből értesült arról, hogy valami történt. A svédek kezdetben saját létesítményeikben keresték a problémát. Csak akkor fordultak kérdéssel a Szovjetunió felé, amikor több erőmű is megerősítette, hogy a mért radioaktivitás nem tőlük származik. Több mint két hét telt el, mire a szovjet pártvezetés elismerte a probléma valódi nagyságrendjét, ami hatalmas bizalomvesztéshez vezetett.

A magyar kormány kommunikációja szintén súlyosan hibás volt. Késve jutottak információhoz, és amikor már rendelkezésükre állt, a fő szempontjuk a szovjet érdekek megóvása volt. Nem jelentették be, amikor a radioaktív felhő megérkezett Magyarországra, és a háttérsugárzás a normál szint 4-5-szörösére emelkedett. Ez éppen az április 30. és május 2. közötti időszakra, a május elsejei ünnepségek idejére esett. Később már azt kommunikálták, hogy a sugárzás csökken, miközben a megelőző emelkedésről a lakosság nem is értesült.

A helyzetet a korábbi légköri atomrobbantások során mért adatokhoz hasonlították, holott a lakosságnak fogalma sem volt ezekről a régebbi értékekről. Az egyetemi tanár szerint ha lemondják a május elsejei rendezvényeket és őszintén tájékoztatnak, a társadalmi bizalom és a közegészségügyi helyzet is kedvezőbben alakult volna. A kommunikációs hibákat a pártvezetés legmagasabb szintjén blokkolták. Aszódi Attila hozzátette: ha napjainkban történne hasonló esemény, az internet és a modern csatornák miatt az elhallgatás már eleve lehetetlen lenne.

A csernobili baleset után a nemzetközi közösség átfogó reformokat vezetett be az atomenergetikában. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) keretében létrehozták a nukleáris gyorsértesítési rendszert. Bevezették a Nemzetközi Nukleáris és Radiológiai Eseményskálát (INES), amely egy 0-tól 7-ig terjedő skálán teszi lehetővé az események súlyosságának egyértelmű kommunikálását. Emellett megalakult a WANO, az atomerőmű-üzemeltetők világszervezete, amelynek keretében az üzemeltetők megosztják egymással eljárásrendjeiket, biztonsági elemzéseiket és gyakorlataikat. Mind a WANO, mind a NAÜ nemzetközi felülvizsgálati programokat működtet, amelyek hatékonyan segítenek a problémák korai felismerésében.

Az 1986-os elhárítási munkák egyik legfontosabb feladata a megsérült négyes reaktor fölé emelt védőépület, az úgynevezett szarkofág megépítése volt. A rendkívül magas sugárzási szintek és mostoha körülmények miatt a szerkezetet nem tudták hermetikusra tervezni. Az évtizedek során a szélsőséges hőmérséklet-ingadozások jelentős károsodásokat okoztak benne. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) koordinálásával 2019-re elkészült az új védőépület. Ez egy 250 méter fesztávú, több mint 100 méter magas, kettős héjszerkezetű fémkupola, amely hermetikusan zárja el a régi szarkofágot.

A közel kétmilliárd euróból épült, 100 éves élettartamra tervezett építmény tartalmaz egy nagy teherbírású darut is. Ezzel a régi szarkofág lebonthatóvá válik, és a mintegy 200 tonnányi sérült üzemanyag eltávolítható. Tavaly azonban egy orosz drón eltalálta az új szarkofágot. Mind a külső, mind a belső fal, valamint a daruszerkezet és a szellőzőrendszer is károsodott. Az EBRD szerint a javítás több százmillió euróba kerülhet. Aszódi Attila kiemelte: ha a régi szarkofág egy faleleme ledőlne és port kavarna fel, az a sérüléseken keresztül kijuthatna a környezetbe, ami rendkívül aggasztó fejlemény lenne.

A lezárt zónában a radioaktivitás szintje folyamatosan csökken. A legfontosabb izotópok, a cézium-137 és a stroncium-90 mintegy 30 éves felezési idejűek, így 40 év alatt aktivitásuk nagyjából 60 százalékkal csökkent. Ahhoz, hogy a terület természetes úton újra használhatóvá váljon, a felezési idő körülbelül tízszerese, vagyis 300 év szükséges. A helyzetet bonyolítja a Vörös-erdő állapota, ahol a legnagyobb mennyiségű radioaktív anyag hullott ki. Itt az uránnál nehezebb, alfa-sugárzó izotópok, köztük plutónium is jelen vannak. Ezek a nehéz szemcsék a robbanásban nem jutottak messzire, de a szervezetbe kerülve súlyos károsodást okozhatnak.

Pripjatyban a külső dózisteljesítmény ma nagyjából akkora, mint egy utasszállító repülőgép utazómagasságában. A valódi veszélyt a radioaktív anyagok szervezetbe jutásának kockázata jelenti. Sugárvédelmi szempontból nehéz megindokolni a turisták látogatását, ökológiai szempontból viszont a lezárt zóna meglepő fejlődésen ment keresztül. Emberi zavarás hiányában rendkívül változatos élővilág alakult ki. Bár a zóna peremén felmerült egyes területek felszabadítása, az erőmű közvetlen környezetében a nehéz izotópok jelenléte hosszú távon lehetetlenné teszi az emberi visszatelepülést.

Magyarországon is mérhető volt

A csernobili kibocsátás hatása Magyarországon egyértelműen mérhető volt. A szennyeződés nem közvetlenül Ukrajnából, hanem egy Skandinávia felől visszaforduló felhőből érkezett hazánkba. A helyi csapadékviszonyok miatt elsősorban Budapest és környéke, valamint Győr-Moson-Sopron megye volt a leginkább érintett.

"Bármely nukleáris létesítménynél a biztonságnak mindennél fontosabb szerepe van. Olyan nyílt, őszinte rendszert kell működtetni, amelyben bármely biztonsággal kapcsolatos kérdés kimondható, és a gazdasági érdekektől függetlenül elemezhető" – hangsúlyozta Aszódi Attila. Ha egy ilyen rendszer létezett volna a Szovjetunióban a nyolcvanas években, maga a csernobili baleset is elkerülhető lett volna.

A szakértő szerint ez az üzenet a Paksi Atomerőmű, a Paks II. projekt, valamint a jövőbeli kis moduláris reaktorok (SMR) vonatkozásában is egyértelmű.

A biztonságnak minden gazdasági és politikai szempont előtt kell állnia, a lakosság tájékoztatásának pedig minden helyzetben őszintének és azonnalinak kell lennie.

