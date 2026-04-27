Azonnal intézkedéseket sürget egy európai szervezet a kerékpárosok védelmében

2024-ben 1926 kerékpáros vesztette életét az EU közútjain. 2014 és 2024 között 22 153 kerékpáros halálesetet regisztráltak, ami mindössze 8 százalékos csökkenést, azaz éves szinten alig 0,5 százalékos átlagos mérséklődést jelent. Ezzel szemben a gépjárművel közlekedők halálozása évente 2 százalékkal esett vissza.
Az Európai Unió 2030-as célkitűzése a közúti halálesetek megfelezése lenne. Ennek eléréséhez évi 6,5 százalékos csökkenésre lenne szükség, ami a kerékpárosok esetében a jelenlegi ütem tizenháromszorosa.
Ma a kerékpárosok adják az összes közúti halálos áldozat 10 százalékát, és ez az arány a jelenlegi tendenciák mellett tovább fog nőni.
2024-ben közel 34 ezer kerékpáros sérült súlyosan közúti balesetben az EU21 területén (EU27, kivéve Spanyolország, Olaszország, Lettország, Málta, Románia, és Szlovákia), ami az összes súlyos közúti baleseti sérült nagyjából 30 százalékát tette ki. A rendőrségi adatok szerint a súlyosan sérült kerékpárosok száma 12 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. A kórházi statisztikák azonban ennél is jóval sötétebb képet festenek. Egyes országokban ugyanis a sérült bicikliseknek kevesebb mint 10 százaléka jelenik meg a rendőrségi nyilvántartásokban.
A kerékpáros halálesetek 65 százaléka valamilyen gépjárművel történő ütközés következménye. Ezen belül a személygépkocsik 44, a nehézgépjárművek 9, a kisteherautók pedig 7 százalékért felelősek.
Az esetek legalább 28 százalékában ugyanakkor nem érintett másik jármű a balesetben.
Ezek jellemzően esések, illetve járdaszegéllyel vagy álló tárggyal való ütközések. A súlyos sérülések többsége szintén ilyen típusú egyjárműves balesetekből származik.
A jelentés kiemeli, hogy a valódi biztonsági előrelépéshez elengedhetetlen a kerékpárosok fizikai elkülönítése a gyorsan haladó gépjárműforgalomtól. Ahol erre nincs lehetőség, ott alacsonyabb sebességhatárokat kell bevezetni és szigorúan betartatni. A kellően széles, sima felületű és akadálymentes kerékpárutak az egyjárműves balesetek, például az esések vagy a tárgyaknak ütközések számát is jelentősen csökkenthetik.
Az ETSC azt javasolja, hogy
a kerékpárosok és a gépjárművek által közösen használt útszakaszokon 30 km/h-s sebességkorlátozást vezessenek be.
Egy 50 km/h-s sebességű ütközésnél ugyanis a kerékpáros halálának kockázata sokszorosa annak, mint amit 30 km/h-s tempónál tapasztalnak.
A jelentés további megállapításai szerint az idősebb kerékpárosok különösen veszélyeztetettek. A 80 év felettiek halálozási aránya meredeken emelkedik, amit az elektromos rásegítésű kerékpárok (e-bike-ok) terjedése tovább súlyosbít.
A halálos kerékpáros balesetek 80 százaléka férfi.
A balesetben elhunyt kerékpárosok között a férfiak aránya Görögországban (95%), Norvégiában és Spanyolországban (94%), valamint Szlovákiában (93%) a legmagasabb, a legalacsonyabb arányokat pedig Hollandiában (66%), Lengyelországban, Belgiumban és Svájcban (75%) találjuk. Magyarországon 78% körüli arányt képvieseltek a férfiak a 2024-es halálos kerékpáros balesetekben.
Azokban az országokban, ahol a statisztikák megkülönböztetik a kerékpártípusokat,
az elektromos biciklit használók körében növekvő halálozás figyelhető meg, miközben a hagyományos kerékpárosok halálozási aránya csökken.
Olaszországban 2020 és 2024 között átlagosan 26 százalékkal nőtt a halálos elektromos kerékpáros balesetek száma, míg a hagyományos kerékpáros közlekedésben nagyjából 1 százalékos csökkenést regisztráltak. Dániában ez a két szám +21% és -13% volt ugyanebben az időszakban.
Míg 2010-ben 588 000 elektromos kerékpárt adtak el az Európai Unióban, addig 2020-ban már 4 537 000-t.
Az ETSC mindezek mellett
- sürgeti a kerékpáros-felismerő funkcióval ellátott automatikus vészfékező rendszerek gyorsabb elterjesztését az európai járműparkban,
- elengedhetetlennek tartja a kerékpáros balesetek adatgyűjtésének javítását, például egy kötelező kórházi jelentési rendszer bevezetésével,
- ösztönzi a nemzeti kormányokat arra, hogy dolgozzanak ki nemzeti kerékpáros stratégiákat, amelyek tartalmaznak közlekedésbiztonsági célkitűzéseket és intézkedéseket, valamint
- növelné a kerékpárosok körében a bukósisak-viselés arányát.
Biciklis balesetek
Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) legfrissebb adatai szerint februárban 53 személysérüléses balesetet okoztak kerékpárosok, ami az öszes ilyen baleset 6,1 százalékát tette ki. Mindkét adat alacsonyabb a tavalyi és a 2024 februári számoknál.
Összehasonlításként, februárban összesen 864 személyisérüléses balesetet számolt az ORFK, ennek 73,4%-át személygépkocsi-vezetők, 1,5%-át motorosok, és 1,3%-át segédmotoros kerékpárt vezetők okozták.
Az ORFK 2024 szeptemberében és októberében ugyanazokat a kumulált számokat adta közre, azaz látszólag októberben nem változott semmi, ami nyilván nem stimmel. A szeptemberi kiugrás (zöld oszlopok) ennek köszönhető.
Mikromobilitás
Az ORFK statisztikájában egyetlen közlekedési eszközt találunk, ahol nemhogy javulást nem látunk a személysérüléses baleseti statisztikában, de jelentős romlást mértek. Ahogy terjed az ún. mikromobilitási eszközök használata, úgy durvulnak a baleseti adatok is.
Ezekről bővebben itt írtunk egy hónappal ezeleőtt:
Az új KRESZ szabályok kialakítása folyamatban van. A mikromobilitási eszközök definíciójával érdemes ezt megvárni. Addig is jó tudni, hogy az ORFK álláspontja és a kapcsolódó jogszabályi értelmezések szerint a mikromobilitási eszközök közé olyan, elsősorban elektromos meghajtású járművek tartoznak, amelyek nem minősülnek kerékpárnak, de a kerékpáros közlekedéshez hasonló módon vesznek részt a forgalomban. Ilyen pl. az elektromos roller (e-roller), a Segway (önkiegyensúlyozó eszközök), az elektromos gördeszka, egykerekű, és egyéb, villanymotorral hajtott kis járművek. Általánosságban elmondható, hogy ezek olyan eszközök, amelyek nem rendelkeznek üléssel, vagy ha igen, az ülés nem állítható 540 mm-nél alacsonyabbra, a motor teljesítménye korlátozott (általában 300-1000 W alatt), és a tervezési sebességük nem haladja meg a 25 km/h-t.
Februárban 18 személysérüléses balesetet okoztak mikromobilitási eszközt vezetők, ami megegyezik a 2024-es adattal és magasabb a tavaly februárinál (15). Ezen balesetek aránya az összes személysérüléses baleseten belül 2,1% volt.
E-bike, e-roller
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elektromos rollerekhez és elektromos kerékpárokhoz kapcsolódó baleseti statisztikákat is közöl. Ez a kétfajta közlekedési eszköz nem fedi le az ORFK mikromobilitási eszköz kategóriáját, de mivel ezek a legelterjettebbek, érdemes ezekre a számokra is figyelni. A februári adatok csak május 10-én lesznek elérhetőek, de addig is...
Ha kétkerekűvel okozott személysérüléses balesetekről van szó, magasan verik a mezőnyt a biciklisták. Csúnya középső ujjként meredeznek a hozzájuk tartozó oszlopok az alábbi grafikonon.
A havi számokat elnézve szembetűnő a balesetek szezonalitása. A személysérüléses balesetek közül idén januárban 18-at okoztak kerékpárosok, jóval kevesebbet, mint bármikor korábban (50 körüli számokat látunk). Mindössze hármat okoztak motorosok és hatot segédmotort vezetők.
Az elektromos kerékpárok és e-rollerek összképe jóval drámaibb, annak ellenére, hogy januárban előbbi vezetői mindössze kettő, utóbbi vezetői pedig csak hat személysérüléses balesetet okoztak.
2024 januárja - azóta vezeti ezeket az adatokat a KSH - és 2026 januárja között 283 személysérüléses balesetet okoztak elektromos kerékpárt, és 1008-at e-rollert vezetők.
Ez azt mutatja, hogy havonta átlagosan több mint 11 személysérüléses balesetet okoznak e-bringások és több mint 40-et e-rolleresek.
Mennyire súlyosak az egyes balesetek?
758 személysérüléssel járó közúti balesetet számolt össze a KSH idéj januárban, ami 2011 óta a legalacsonyabb első havi szám. Ebből 19, azaz az összes baleset 2,5%-a volt haláos, míg 24,8%-a súlyos, és 72,7%-a könnyű sérüléssel járt.
Az alábbiakban súlyosság szerint mutatjuk be a januári személysérlüéses baleseti számokat kétkerekű kategóriánként.
- Motorkerékpár
Összes: 3
Halálos: 0
Súlyos sérülés: 2, 66,6%
Könnyű sérülés: 1, 33,3%
- Segédmotoros kerékpár
Összes: 6
Halálos: 0
Súlyos sérülés: 3, 50%
Könnyű sérülés: 3, 50%
- Kerékpár
Összes: 18
Halálos: 0
Súlyos sérülés: 7, 38,9%
Könnyű sérülés: 11, 61,1%
- Elektromos kerékpár
Összes: 2
Halálos: 0
Súlyos sérülés: 1, 50%
Könnyű sérülés: 1, 50%
- Elektromos roller
Összes: 6
Halálos: 0
Súlyos sérülés: 2, 33,3%
Könnyű sérülés: 4, 66,6%
