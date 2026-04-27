Azonnali lépésre szánta el magát a francia elnök: kezébe veszi az irányítást a Hormuzi-szoros ügyében

A Hormuzi-szoros, amelyen keresztül normál esetben a globális kőolaj- és LNG-ellátás mintegy 20 százaléka áramlik, gyakorlatilag megbénult: az elmúlt 24 órában mindössze hét hajó kelt át, szemben a korábban jellemző, akár 20-szor nagyobb napi forgalommal. Irán korlátozásokat vezetett be a hajóforgalomra, miközben az Egyesült Államok tengeri blokáddal akadályozza az iráni szállítmányokat – eddig 37 hajót fordítottak vissza. Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy nemzetközi koalíciót hoztak létre a tengeri útvonal biztonságának szavatolására, és az iráni vezetéssel is egyeztetni kíván a szoros újranyitásáról.

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn bejelentette, hogy andorrai látogatását követően egyeztet az iráni vezetéssel a Hormuzi-szoros újranyitása érdekében. Macron elmondta, hogy egy nemzetközi koalíciót hoztak létre a tengeri útvonal biztonságának szavatolására. A francia államfő egyúttal reményét fejezte ki, hogy a következő napokban sikerül kompromisszumra bírnia az érintett feleket.

A Kpler hajókövető adatai és a SynMax műholdas elemzései szerint a február 28-án kezdődött amerikai–izraeli háború előtt naponta 125-140 hajó haladt át a szoroson.

Ezzel szemben az elmúlt 24 órában mindössze hét hajó kelt át, és ezek egyike sem szállított a világpiacra szánt kőolajat.

Normál üzemmenet esetén a globális napi kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátás (LNG) mintegy 20 százaléka halad itt keresztül.

Irán korlátozásokat vezetett be a szorost használó hajóforgalomra, miközben Amerika április 13-án jelentette be az Iránhoz köthető szállítmányok tengeri blokádját. Az amerikai hadsereg április 25-i közlése szerint azóta 37 hajót fordítottak vissza. A TankerTrackers.com becslése alapján a legutóbb feltartóztatott hat tanker összesen mintegy 10,5 millió hordónyi kőolajat szállított.

Az amerikai erők ugyanakkor nem minden hajót tartóztatnak fel azonnal. Április 24-én például két, nagyjából négymillió hordónyi iráni kőolajat szállító tanker áthaladhatott a blokádon Ázsia felé. Piaci elemzők szerint azonban figyelmeztetnek: az amerikai haditengerészet egészen a Malakka-szorosig feltartóztathatja az Iránhoz köthető hajókat, így egyáltalán nem biztos, hogy ezek a szállítmányok végül eljutnak a célállomásra.

Az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezetének (IMO) főtitkára, Arsenio Dominguez hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a Perzsa-öbölben rekedt tengerészek "jelentős kockázatnak és komoly pszichés megterhelésnek vannak kitéve".

A főtitkár hangsúlyozta: minél tovább tart ez a helyzet, annál nagyobb a súlyos, akár tengeri környezetszennyezéssel járó balesetek veszélye.

