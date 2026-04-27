Azonnali lépésre szánta el magát a francia elnök: kezébe veszi az irányítást a Hormuzi-szoros ügyében

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn bejelentette, hogy andorrai látogatását követően egyeztet az iráni vezetéssel a Hormuzi-szoros újranyitása érdekében. Macron elmondta, hogy egy nemzetközi koalíciót hoztak létre a tengeri útvonal biztonságának szavatolására. A francia államfő egyúttal reményét fejezte ki, hogy a következő napokban sikerül kompromisszumra bírnia az érintett feleket.
A Kpler hajókövető adatai és a SynMax műholdas elemzései szerint a február 28-án kezdődött amerikai–izraeli háború előtt naponta 125-140 hajó haladt át a szoroson.
Ezzel szemben az elmúlt 24 órában mindössze hét hajó kelt át, és ezek egyike sem szállított a világpiacra szánt kőolajat.
Normál üzemmenet esetén a globális napi kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátás (LNG) mintegy 20 százaléka halad itt keresztül.
Irán korlátozásokat vezetett be a szorost használó hajóforgalomra, miközben Amerika április 13-án jelentette be az Iránhoz köthető szállítmányok tengeri blokádját. Az amerikai hadsereg április 25-i közlése szerint azóta 37 hajót fordítottak vissza. A TankerTrackers.com becslése alapján a legutóbb feltartóztatott hat tanker összesen mintegy 10,5 millió hordónyi kőolajat szállított.
Az amerikai erők ugyanakkor nem minden hajót tartóztatnak fel azonnal. Április 24-én például két, nagyjából négymillió hordónyi iráni kőolajat szállító tanker áthaladhatott a blokádon Ázsia felé. Piaci elemzők szerint azonban figyelmeztetnek: az amerikai haditengerészet egészen a Malakka-szorosig feltartóztathatja az Iránhoz köthető hajókat, így egyáltalán nem biztos, hogy ezek a szállítmányok végül eljutnak a célállomásra.
Az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezetének (IMO) főtitkára, Arsenio Dominguez hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a Perzsa-öbölben rekedt tengerészek "jelentős kockázatnak és komoly pszichés megterhelésnek vannak kitéve".
A főtitkár hangsúlyozta: minél tovább tart ez a helyzet, annál nagyobb a súlyos, akár tengeri környezetszennyezéssel járó balesetek veszélye.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images
