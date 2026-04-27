Beismerték az oroszok: visszavonulót kellett fújniuk, teljesen elhagyják a harcok tépázta várost

A támadások során egy öngyilkos merényletben életét vesztette Mali védelmi minisztere, Sadio Camara is.

A Wagner orosz zsoldoscsoportból szerveződött és az orosz védelmi minisztérium alá rendelt Afrika Hadtest hétfőn közzétett Telegram-közleménye szerint a visszavonulásról a mali vezetéssel közösen döntöttek.

A mali kormányzattal közös döntés értelmében az Afrikai Hadtest azon egységei, amelyek Kidal városában állomásoztak és harci feladatokat láttak el, a mali hadsereg katonáival együtt kivonultak a térségből

– írta az orosz paramilitáris szervezet.

Az Afrika Hadtest a katonai puccsal hatalomra került mali kormányt támogatja.

A tájékoztatás szerint elsőként a sebesülteket és a nehézfegyverzetet evakuálták, miközben a személyi állomány továbbra is ellátja harci feladatait.

A helyzet a Mali Köztársaságban továbbra is nehéz

– írta az Afrika Hadtest.

A hétvégi támadássorozatot a tuareg többségű Azawadi Felszabadítási Front (FLA) hajtotta végre. A fegyveres csoport egyidejűleg több helyszínen, köztük Kidalban is lecsapott. A hadműveletek az al-Kaida regionális leányszervezetével szorosan összehangolva zajlottak.

Az orosz katonai bloggerek igyekeztek kisebbíteni a visszavonulás jelentőségét.

A több mint 2,7 millió követővel rendelkező Jurij Podoljak szerint az erők kivonása volt az egyetlen reális lehetőség. A szakértő úgy véli, ez a lépés most teret nyithat a tuaregekkel való békekötésre. Egy esetleges megállapodás ugyanis lehetővé tenné a mali hadsereg és az Afrika Hadtest számára, hogy erőiket kizárólag az iszlamista fegyveresek elleni harcra összpontosítsák.

