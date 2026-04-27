Bejelentette Putyin: segítenének Iránnak a Közel-Keleti konfliktus lezárásában
Bejelentette Putyin: segítenének Iránnak a Közel-Keleti konfliktus lezárásában

MTI
Oroszországnak szándékában áll segíteni Iránnak a közel-keleti béke előmozdítása érdekében - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor fogadta Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert hétfőn Szentpéterváron.

A magunk részéről mindent meg fogunk tenni, ami az önök érdekeit, a régió összes népének érdekeit szolgálja, annak érdekében, hogy ez a béke a lehető leggyorsabban megvalósuljon

- hangoztatta az orosz vezető.

Putyin elmondta, hogy üzenetet kapott Modzstaba Hameneitől, Irán legfőbb vezetőjétől, akinek egészséget és jólétet kívánt.

Nagyon reméljük, hogy erre a bátorságra és a függetlenség iránti törekvésre támaszkodva az iráni nép az új vezető irányítása alatt átmegy ezen a nehéz próbatételekkel teli időszakon - és beköszönt a béke

Súlyos csapás érte a Krímet, Dobropillja komoly nyomás alá került - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Keményen odaszólt Amerikának a német kancellár: ősellensége a bolondját járatja vele

Azonnal intézkedéseket sürget egy európai szervezet a kerékpárosok védelmében

- tette hozzá.

Aragcsi megköszönte Moszkvának Teherán támogatását. Méltatta a két ország közötti kapcsolatokat, és kifejezte meggyőződését, hogy ezek tovább fognak erősödni.

Kijelentette, hogy Irán folytatni fogja a harcot az Egyesült Államok ellen.

A tárgyalások megkezdése előtt az iráni miniszter kijelentette, hogy meg akarja beszélni Oroszországgal az erőfeszítések összehangolását a közel-keleti konfliktus lezárása érdekében.

A találkozón orosz részről részt vett még Szergej Lavrov külügyminiszter, Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója és Igor Kosztyukov, az orosz fegyveres erők hírszerző főcsoportfőnökségének vezetője is. Az iráni delegációnak tagja volt Kazem Garib-Abadi külügyminiszter-helyettes és Kazem Dzsalali moszkvai nagykövet is.

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek
Büszkélkednek az oroszok: olyan szövetségest találtak, amelyik egyedül erősebb, mint egész Európa
