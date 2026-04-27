Bejelentették a nagyszabású cserét: érkezik az Egyesült Államok új nukleáris csúcsfegyvere
Bejelentették a nagyszabású cserét: érkezik az Egyesült Államok új nukleáris csúcsfegyvere

Az Egyesült Államok 4,6 milliárd dollárt különít el a 2027-es pénzügyi év védelmi költségvetésében az LGM–35A Sentinel interkontinentális ballisztikus rakétaprogramra (ICBM). Ezzel a lépéssel az elöregedő Minuteman III rakétákat váltják le. A beruházás a nukleáris triád szárazföldi pillérének megújítását célozza, miközben a nagyhatalmak közötti nukleáris versengés egyre élesebbé válik - közölte az Army Recognition.

Az új Sentinel rakéta a jelenleg szolgálatban álló Minuteman III-hoz képest lényegesen nagyobb találati pontosságot garantál.

Emellett fokozottan ellenáll a kibertámadásoknak és az elektronikai hadviselésnek, valamint biztonságosabb vezetés-irányítási rendszert kínál.

A korábban Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD) néven futó program központi szerepet tölt be az Egyesült Államok stratégiai pozíciójának megerősítésében. A Pentagon prioritásként kezeli a nukleáris erők modernizációját, különösen Oroszország, Kína és Észak-Korea folyamatosan bővülő és korszerűsödő nukleáris arzenáljának fényében. Washington fő célja az elrettentés stabilitásának megőrzése, valamint a nukleáris erőegyensúly esetleges felborulásának megelőzése.

Az 1970-ben hadrendbe állított LGM–30G Minuteman III immár több mint öt évtizede alkotja az amerikai nukleáris triád szárazföldi komponensét. Ez a fegyverrendszer a tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétákat (SLBM), valamint a nukleáris csapásmérésre alkalmas stratégiai bombázókat egészíti ki. Jelenleg mintegy 400 hadrafogható rakéta áll szolgálatban. Ezeket Montana, Észak-Dakota, Wyoming, Colorado és Nebraska államok területén, összesen 450 megerősített föld alatti silóban telepítették.

Az amerikai légierő az évtizedek során több élettartam-hosszabbító programot is végrehajtott a Minuteman III üzemben tartása érdekében. A hajtóművek öregedése, az elavult elektronika és az egyre korszerűtlenebb infrastruktúra azonban mára elérte a modernizálhatóság határait. Mindez elkerülhetetlenné tette a teljes rendszer lecserélését, amelyre az új Sentinel program nyújt átfogó megoldást.

